Cate Blanchett jako perfekcyjna Martha Stewart!

Po dokumencie Marcie Stewart, który można obejrzeć na Netfliksie, Hollywood przygotowuje o niej film fabularny. Projekt nosi tytuł "Good Thing", a główną rolę zagra w nim Cate Blanchett. Za kamerą stanie Janicza Bravo – twórczyni "The Bear" i "Poker Face", więc możemy się spodziewać czegoś więcej niż klasycznej biografii.
"Good Thing" – Cate Blanchett zagra Marthę Stewart
to amerykańska bizneswoman polskiego pochodzenia, która zbudowała ogromne imperium wokół stylu życia i domowej perfekcji. Swoją karierę zaczynała jako maklerka na Wall Street, co już wtedy wyróżniało ją na tle innych kobiet. Z czasem stworzyła markę, która obejmowała książki, programy telewizyjne i własne media.
Getty Images © NBC
W latach 90. była jedną z najbardziej wpływowych postaci w amerykańskiej telewizji i biznesie. Po wejściu jej firmy Martha Stewart Living Omnimedia na giełdę w 1999 roku została pierwszą kobietą w USA, która samodzielnie dorobiła się miliarda.
Jej wizerunek mocno ucierpiał po aferze związanej ze sprzedażą akcji, która zakończyła się wyrokiem i pobytem w więzieniu. Mimo tego potrafiła wrócić do gry i do dziś jest symbolem uporu oraz umiejętności odbudowy po kryzysie.
Tytuł roboczy "Good Thing
" to oczywiście ukłon w stronę jej kultowego powiedzenia.
Stewart zapytana o projekt jakiś czas temu odpowiedziała, że "coś jest na rzeczy" i że słyszała już plotki, że zagra ją Blanchett.
Autorem scenariusza jest Ricky Tollman
. Cate Blanchett
zajmie się również produkcją filmu.
Blanchett ostatnio można było oglądać w dramacie rodzinnym Jima Jarmuscha
"Father Mother Sister Brother
", nagrodzonym Złotym Lwem na festiwalu w Wenecji w 2025 roku. Wkrótce zobaczymy ją także w sci-fi komedii "Alpha Gang
" Davida Zellnera
oraz dramacie psychologicznym "Sweetsick
" Alice Birch
.