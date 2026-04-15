Cate Blanchett jako perfekcyjna Martha Stewart!

Po dokumencie Marcie Stewart, który można obejrzeć na Netfliksie, Hollywood przygotowuje o niej film fabularny. Projekt nosi tytuł "Good Thing", a główną rolę zagra w nim Cate Blanchett. Za kamerą stanie Janicza Bravo – twórczyni "The Bear" i "Poker Face", więc możemy się spodziewać czegoś więcej niż klasycznej biografii.

"Good Thing" – Cate Blanchett zagra Marthę Stewart


Martha Stewart to amerykańska bizneswoman polskiego pochodzenia, która zbudowała ogromne imperium wokół stylu życia i domowej perfekcji. Swoją karierę zaczynała jako maklerka na Wall Street, co już wtedy wyróżniało ją na tle innych kobiet. Z czasem stworzyła markę, która obejmowała książki, programy telewizyjne i własne media.

W latach 90. była jedną z najbardziej wpływowych postaci w amerykańskiej telewizji i biznesie. Po wejściu jej firmy Martha Stewart Living Omnimedia na giełdę w 1999 roku została pierwszą kobietą w USA, która samodzielnie dorobiła się miliarda. 

Jej wizerunek mocno ucierpiał po aferze związanej ze sprzedażą akcji, która zakończyła się wyrokiem i pobytem w więzieniu. Mimo tego potrafiła wrócić do gry i do dziś jest symbolem uporu oraz umiejętności odbudowy po kryzysie.

Tytuł roboczy "Good Thing" to oczywiście ukłon w stronę jej kultowego powiedzenia.

Stewart zapytana o projekt jakiś czas temu odpowiedziała, że "coś jest na rzeczy" i że słyszała już plotki, że zagra ją Blanchett. 

Autorem scenariusza jest Ricky Tollman. Cate Blanchett zajmie się również produkcją filmu. 

Cate Blanchett – ostatnie role


Blanchett ostatnio można było oglądać w dramacie rodzinnym Jima Jarmuscha "Father Mother Sister Brother", nagrodzonym Złotym Lwem na festiwalu w Wenecji w 2025 roku. Wkrótce zobaczymy ją także w sci-fi komedii "Alpha Gang" Davida Zellnera oraz dramacie psychologicznym "Sweetsick" Alice Birch.

