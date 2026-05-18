Cate Blanchett w filmie z kategorią X. To nowy projekt reżysera "Brutalisty"

Cate Blanchett jest właśnie na festiwalu w Cannes, gdzie podzieliła się ekscytującą wiadomością. Otóż aktorka dołączyła do obsady filmu "The Origin of the World".
Gwiazdorska obsada najbardziej ambitnego filmu ostatnich lat
To świetna wiadomość dla fanów filmu "Szpiedzy
" i duetu Blanchett
-Fassbender
, ponieważ już wcześniej angaż do filmu dostał właśnie Michael Fassbender
. W obsadzie jest również Selena Gomez
.
Za "The Origin of the World"
odpowiada Brady Corbet
, czyli twórca takich filmów jak "Brutalista
", "Vox Lux
" i "Dzieciństwo wodza
".
Jeśli wierzyć Corbetowi
, będzie to jego najbardziej ambitne dzieło filmowe w karierze. "The Origin of the World" ma być bowiem zrealizowany z myślą o kategorii X
(dziś to NC-17), która jest uważana za komercyjny "pocałunek śmierci". Jakby tego było mało, film będzie trwał około 4 godzin. Całość ma być nakręcona na taśmie filmowej 65 mm.
O fabule "The Origin of the World"
na razie niewiele wiadomo. Corbet
mówi, że będzie opowiadać historię rozpisaną na 150 lat historii Ameryki, choć jądrem fabularnym mają być lat 70. XX wieku. Wśród poruszanych tematów będą: historia imigrantów w Kalifornii oraz historia okultyzmu amerykańskiego.
