Newsy Filmy Cate Blanchett w filmie z kategorią X. To nowy projekt reżysera "Brutalisty"
Filmy

Cate Blanchett w filmie z kategorią X. To nowy projekt reżysera "Brutalisty"

World of Reel / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Cate+Blanchett+w+filmie+z+kategori%C4%85+X+To+nowy+projekt+re%C5%BCysera+%22Brutalisty%22.+W+obsadzie+jest+te%C5%BC+Michael+Fassbender-166651
Cate Blanchett w filmie z kategorią X. To nowy projekt reżysera &quot;Brutalisty&quot;
źródło: Getty Images
autor: Kristy Sparow
Cate Blanchett jest właśnie na festiwalu w Cannes, gdzie podzieliła się ekscytującą wiadomością. Otóż aktorka dołączyła do obsady filmu "The Origin of the World".

Gwiazdorska obsada najbardziej ambitnego filmu ostatnich lat



To świetna wiadomość dla fanów filmu "Szpiedzy" i duetu Blanchett-Fassbender, ponieważ już wcześniej angaż do filmu dostał właśnie Michael Fassbender. W obsadzie jest również Selena Gomez.

02.jpg Getty Images © Justin Goff


Za "The Origin of the World" odpowiada Brady Corbet, czyli twórca takich filmów jak "Brutalista", "Vox Lux" i "Dzieciństwo wodza".

Jeśli wierzyć Corbetowi, będzie to jego najbardziej ambitne dzieło filmowe w karierze. "The Origin of the World" ma być bowiem zrealizowany z myślą o kategorii X (dziś to NC-17), która jest uważana za komercyjny "pocałunek śmierci". Jakby tego było mało, film będzie trwał około 4 godzin. Całość ma być nakręcona na taśmie filmowej 65 mm.

O fabule "The Origin of the World" na razie niewiele wiadomo. Corbet mówi, że będzie opowiadać historię rozpisaną na 150 lat historii Ameryki, choć jądrem fabularnym mają być lat 70. XX wieku. Wśród poruszanych tematów będą: historia imigrantów w Kalifornii oraz historia okultyzmu amerykańskiego.

Zwiastun filmu "Szpiedzy"




Powiązane artykuły The Origin of the World

Zobacz wszystkie artykuły

The Origin of the World  (2027)

 The Origin of the World

Najnowsze Newsy

Filmy

Nie żyje Ann Robinson, aktorka znana z "Wojny światów"

Filmy Box office

Box Office Świat: Król popu wiecznie zarabia. "Michael" lepszy od konkurencji

1 komentarz
Inne Festiwale i nagrody Filmy

Barbra Streisand nie pojawi się w Cannes. Miała odebrać honorową Złotą Palmę

1 komentarz
Inne Filmy

Javier Bardem ostro o światowych przywódcach i toksycznej męskości

16 komentarzy
VOD Filmy

Kinowy fenomen tego roku za chwilę trafi na YouTube

5 komentarzy
Filmy

Nolan mówi o "Odysei": "Najbardziej ekstremalna wersja tej opowieści"

24 komentarze
Filmy Multimedia

Potwory i apokalipsa w nowym filmie twórcy "Lamentu" (ZWIASTUN)

2 komentarze