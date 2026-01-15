Newsy Filmy Cate Blanchett znów wytresuje smoka
Filmy

Cate Blanchett znów wytresuje smoka

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Cate+Blanchett+wraca+jako+Valka+w+aktorskiej+wersji+%22Jak+wytresowa%C4%87+smoka+2%22-164743
Cate Blanchett znów wytresuje smoka
Gerard Butler nie będzie już jedynym aktorem z animowanej trylogii "Jak wytresować smoka", który zagrał w wersji aktorskiej. Teraz dołączyła do niego Cate Blanchett.

Cate Blanchett matką Czkawki



Cate Blanchett zagrała już w animowanej wersji "Jak wytresować smoka 2". Wcieliła się w nim w Valkę, zaginioną matkę Czkawki. Teraz dołączyła do obsady drugiego aktorskiego filmu i powtórzy w nim właśnie rolę Valki.

GettyImages-2249524551.jpg Getty Images © Neil Mockford


Drugi film animowany opowiadał o wydarzenia rozgrywających się pięć lat po pierwszym filmie. Koegzystencja smoków i Wikingów zostanie zagrożona, a Czkawka, Szczerbatek i ich przyjaciele znów będą zmuszeni walczyć w obronie tego, w co wierzą.

W obsadzie "Jak wytresować smoka 2" oprócz Blanchett i Butlera są także: Mason Thames, Nico Parker, Julian Dennison, Gabriel Howell, Bronwyn James i Harry Trevaldwyn. Za kamerą stanie Dean DeBlois, który wyreżyserował wszystkie dotychczasowe filmy serii.

"Jak wytresować smoka 2" ma już wyznaczoną datę premiery. Do kin trafi w czerwcu przyszłego roku.

Zwiastun aktorskiego filmu "Jak wytresować smoka"




Powiązane artykuły Cate Blanchett

Zobacz wszystkie artykuły

How to Train Your Dragon 2  (2027)

 How to Train Your Dragon 2

Najnowsze Newsy

Inne Filmy

Robert Downey Jr. zalicza Timothée Chalameta do wielkich kina. I czeka na "Dunesday"

14 komentarzy
VOD Seriale Gry

"Fallout" zmieni się w reality show

3 komentarze
Filmy

Paweł Wilczak w obsadzie "Lalki"! Wiemy, kogo zagra

8 komentarzy
VOD Seriale

"Tomb Raider": Oto nowa Lara Croft [FOTO]

73 komentarze
Filmy

Zaginiony film Andrzeja Wajdy odnaleziony! W obsadzie Marek Perepeczko

17 komentarzy

Czy koń jest lepszy niż aktor? Gwiazdy "Wielkiej Warszawskiej" o pracy na planie

15 komentarzy
Filmy

ŻE CO? "Wielki Marty" miał mieć nadprzyrodzony finał?

7 komentarzy