Cate Blanchett znów wytresuje smoka

Gerard Butler nie będzie już jedynym aktorem z animowanej trylogii "Jak wytresować smoka", który zagrał w wersji aktorskiej. Teraz dołączyła do niego Cate Blanchett.
zagrała już w animowanej wersji "Jak wytresować smoka 2
". Wcieliła się w nim w Valkę
, zaginioną matkę Czkawki. Teraz dołączyła do obsady drugiego aktorskiego filmu
i powtórzy w nim właśnie rolę Valki
.
Drugi film animowany opowiadał o wydarzenia rozgrywających się pięć lat po pierwszym filmie. Koegzystencja smoków i Wikingów zostanie zagrożona, a Czkawka
, Szczerbatek
i ich przyjaciele znów będą zmuszeni walczyć w obronie tego, w co wierzą.
W obsadzie "Jak wytresować smoka 2"
oprócz Blanchett
i Butlera
są także: Mason Thames
, Nico Parker
, Julian Dennison
, Gabriel Howell
, Bronwyn James
i Harry Trevaldwyn
. Za kamerą stanie Dean DeBlois
, który wyreżyserował wszystkie dotychczasowe filmy serii. "Jak wytresować smoka 2"
ma już wyznaczoną datę premiery. Do kin trafi w czerwcu przyszłego roku.