Catherine Laga'aia jako Vaiana w pierwszym teaserze aktorskiej wersji animacji. Pasuje do roli?

Aktorski remake animacji "Vaiana: Skarb oceanu" zbliża się wielkimi krokami. Disney i Dwayne Johnson, który wraca do roli Mauiego, udostępnili właśnie pierwszy teaser.
Zobacz pierwszy teaser "Vaiany"
W tytułową rolę w "Vaianie
" wcieli się Catherine Laga'aia
. Dla młodej aktorki będzie to debiut na wielkim ekranie. Do tej pory zagrała tylko niewielką rolę w serialu "Wszystkie kwiaty Alice Hart
". Zobaczcie ją w pierwszym teaserze widowiska, którego premierę Disney zaplanował na 10 lipca przyszłego roku:
Oryginalna "Vaiana
" trafiła na ekrany w 2016 roku. Walczyła ona o Oscary w dwóch kategoriach: najlepsza animacja długometrażowa i najlepsza piosenka. W oficjalnym opisie produkcji czytamy: Trzy tysiące lat temu najdzielniejsi żeglarze na świecie przemierzali wody południowego Pacyfiku i odkrywali wyspy Oceanii. Jednak w pewnym momencie ich wyprawy ustały na całe tysiąc lat – i nikt nie wie dlaczego… Walt Disney Animation Studios prezentuje film "Vaiana: Skarb oceanu". Jest to komputerowo animowana opowieść o przygodach nastolatki, która, chcąc dokończyć dzieła swych przodków, wyrusza w niebezpieczną misję. Podczas podróży poznaje potężnego niegdyś półboga Maui. Od tego momentu wspólnie żeglują przez bezmiar oceanu, który nie szczędzi im karkołomnych przygód, obfitujących w spotkania z ogromnymi potworami.
