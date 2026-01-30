Newsy Filmy Catherine O’Hara nie żyje. Gwiazda "Kevina samego w domu" miała 71 lat
Catherine O’Hara nie żyje. Gwiazda "Kevina samego w domu" miała 71 lat

Variety / autor: /
Catherine O’Hara nie żyje. Gwiazda &quot;Kevina samego w domu&quot; miała 71 lat
źródło: Getty Images
autor: Robby Klein
W wieku 71 lat w swoim domu w Los Angeles po krótkiej chorobie zmarła dziś ceniona aktorka Catherine O’Hara. Polscy widzowie znali ją  doskonale z takich produkcji jak "Kevin sam w domu", "Kevin sam w Nowym Jorku", "Sok z żuka" oraz "Schitt's Creek".  Informację o śmierci artystki przekazali jej bliscy.  

Catherine O'Hara: życie i kariera



O’Hara przyszła na świat 4 marca 1954 roku. Jej kariera aktorska nabrała tempa dzięki występom w kultowym kanadyjskim programie skeczowym "Second City Television" (1976–1984), w którym występowała razem z takimi przyszłymi legendami komedii jak Harold Ramis, John Candy, Martin Short oraz Rick Moranis. Za pracę przy show otrzymała pierwszą w karierze nagrodę Emmy. 

W latach 80. zaczęła grać w filmach. Można ją było zobaczyć m.in. w takich głośnych tytułach jak "Po godzinach" Martina Scorsesego, "Zgaga" z Meryl Streep i Jackiem Nicholsonem oraz "Sok z żuka" Tima Burtona. Prawdopodobnie największą popularność przyniosła jej rola matki tytułowego bohatera w bożonarodzeniowych klasykach "Kevin sam w domu" oraz "Kevin sam w Nowym Jorku".


Za ważny etap w jej karierze uważa się występ w wielokrotnie nagradzanym serialu  komediowym "Schitt’s Creek" (2015-2020). Rola Moiry Rose - przebrzmiałej gwiazdy oper mydlanych - przyniosła jej Złoty Glob oraz drugą nagrodę Emmy. Ostatnio mogliśmy ją podziwiać m.in. w kontynuacji "Soku z żuka", fantastycznie przyjętej satyrze na Hollywood pt. "Studio", a także drugim sezonie ekranizacji gry wideo "The Last of Us". Za udział w dwóch ostatnich produkcjach otrzymała nominację do Emmy.  Była także nominowana do tej nagrody za rolę ciotki Ann w filmie HBO "Temple Grandin". 


O’Hara świetnie radziła sobie również jako aktorka dubbingowa. Użyczała głosu w takich głośnych tytułach jak: "Miasteczko Halloween", "Kurczak mały", "Gdzie mieszkają dzikie stwory", "Frankenweenie", "Między nami żywiołami" oraz "Dziki robot".

Od ponad 30 lat O'Hara była żoną scenografa Bo Welcha, którego poznała na planie "Soku z żuka". Doczekali się dwóch synów: Matthew i Luke'a.  

Catherine O'Hara w zwiastunie filmu "Kevin sam w domu"



