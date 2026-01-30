Catherine O’Hara nie żyje. Gwiazda "Kevina samego w domu" miała 71 lat

W wieku 71 lat w swoim domu w Los Angeles po krótkiej chorobie zmarła dziś ceniona aktorka Catherine O’Hara. Polscy widzowie znali ją doskonale z takich produkcji jak "Kevin sam w domu", "Kevin sam w Nowym Jorku", "Sok z żuka" oraz "Schitt's Creek". Informację o śmierci artystki przekazali jej bliscy.
Catherine O'Hara: życie i kariera O’Hara
przyszła na świat 4 marca 1954 roku. Jej kariera aktorska nabrała tempa dzięki występom w kultowym kanadyjskim programie skeczowym "Second City Television" (1976–1984), w którym występowała razem z takimi przyszłymi legendami komedii jak Harold Ramis
, John Candy
, Martin Short
oraz Rick Moranis
. Za pracę przy show otrzymała pierwszą w karierze nagrodę Emmy.
W latach 80. zaczęła grać w filmach. Można ją było zobaczyć m.in. w takich głośnych tytułach jak "Po godzinach
" Martina Scorsesego
, "Zgaga
" z Meryl Streep
i Jackiem Nicholsonem
oraz "Sok z żuka
" Tima Burtona
. Prawdopodobnie największą popularność przyniosła jej rola matki tytułowego bohatera w bożonarodzeniowych klasykach "Kevin sam w domu
" oraz "Kevin sam w Nowym Jorku
".
Za ważny etap w jej karierze uważa się występ w wielokrotnie nagradzanym serialu komediowym "Schitt’s Creek
" (2015-2020). Rola Moiry Rose - przebrzmiałej gwiazdy oper mydlanych - przyniosła jej Złoty Glob oraz drugą nagrodę Emmy. Ostatnio mogliśmy ją podziwiać m.in. w kontynuacji "Soku z żuka"
, fantastycznie przyjętej satyrze na Hollywood pt. "Studio
", a także drugim sezonie ekranizacji gry wideo "The Last of Us
". Za udział w dwóch ostatnich produkcjach otrzymała nominację do Emmy. Była także nominowana do tej nagrody za rolę ciotki Ann w filmie HBO "Temple Grandin
". O’Hara
świetnie radziła sobie również jako aktorka dubbingowa. Użyczała głosu w takich głośnych tytułach jak: "Miasteczko Halloween
", "Kurczak mały
", "Gdzie mieszkają dzikie stwory
", "Frankenweenie
", "Między nami żywiołami
" oraz "Dziki robot
".
Od ponad 30 lat O'Hara była żoną scenografa Bo Welcha
, którego poznała na planie "Soku z żuka
". Doczekali się dwóch synów: Matthew i Luke'a.
Catherine O'Hara w zwiastunie filmu "Kevin sam w domu"