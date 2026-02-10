Catherine Zeta-Jones powróci do kina w najnowszym filmie reżysera "Służących"

Wielki news dla fanów aktorskiego talentu Catherine Zety-Jones. Zdaniem portalu The Hollywood Reporter gwiazda "Chicago" już niebawem powróci do występów kinowych. Żeby to zrobić, obejmie główną rolę w filmie "Cupid" w reżyserii twórcy "Służących" i "Dziewczyny z pociągu", Tate'a Taylora. TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ
"Cupid" – co wiemy?
"Cupid" opisywany jest jako thriller psychologiczny z silną postacią kobiecą na pierwszym planie. W nią właśnie wciela się Catherine Zeta-Jones
, która w nowym projekcie Tate'a Taylora
zagra terapeutkę par pracującą nad rozpadającym się małżeństwem. Jej nietuzinkowe metody skłaniają nieszczęśliwy związek do spędzenia z nią jednego weekendu na eksperymentalnej terapii. Ich próby ratowania relacji prędko przybiorą niepokojący obrót, gdy okaże się, że techniki terapeutki stają się coraz bardziej niebezpieczne, brutalne i okrutne.
Getty Images © Michael Buckner
Tate Taylor, reżyser filmu "Cupid"
W "Cupid" Tate Taylor
zabierze się za reżyserię scenariusza napisanego przez braci Shane'a
i Careya Van Dyke
– autorów historii między innymi do "Nie martw się, kochanie
" Olivii Wilde
. Zdjęcia do produkcji mają rozpocząć się jeszcze w tym roku, najprawdopodobniej na przełomie lata i jesieni, w miasteczku Natchez w stanie Missisipi.
Dla Catherine Zety-Jones
będzie to powrót do aktorstwa filmowego po prawie dziesięciu latach przerwy. Ostatni raz mogliśmy oglądać ją w filmie pełnometrażowym w 2017 roku, kiedy to zagrała główną rolę w "Kokainowej matce chrzestnej
". Od tego czasu aktorkę dało się zobaczyć wyłącznie w serialach. Wystąpiła w "Synu marnotrawnym
", "Skarbie narodów: Na skraju historii
" oraz "Wednesday
", gdzie wcieliła się w postać legendarnej Morticii Addams
.
