Newsy Filmy Catherine Zeta-Jones powróci do kina w najnowszym filmie reżysera "Służących"
Filmy

Catherine Zeta-Jones powróci do kina w najnowszym filmie reżysera "Służących"

The Hollywood Reporter / autor: /
Catherine Zeta-Jones powróci do kina w najnowszym filmie reżysera &quot;Służących&quot;
źródło: Getty Images
autor: Frazer Harrison
Wielki news dla fanów aktorskiego talentu Catherine Zety-Jones. Zdaniem portalu The Hollywood Reporter gwiazda "Chicago" już niebawem powróci do występów kinowych. Żeby to zrobić, obejmie główną rolę w filmie "Cupid" w reżyserii twórcy "Służących" i "Dziewczyny z pociągu", Tate'a Taylora.

"Cupid" – co wiemy?



"Cupid" opisywany jest jako thriller psychologiczny z silną postacią kobiecą na pierwszym planie. W nią właśnie wciela się Catherine Zeta-Jones, która w nowym projekcie Tate'a Taylora zagra terapeutkę par pracującą nad rozpadającym się małżeństwem. Jej nietuzinkowe metody skłaniają nieszczęśliwy związek do spędzenia z nią jednego weekendu na eksperymentalnej terapii. Ich próby ratowania relacji prędko przybiorą niepokojący obrót, gdy okaże się, że techniki terapeutki stają się coraz bardziej niebezpieczne, brutalne i okrutne.

GettyImages-2243491716.jpg Getty Images © Michael Buckner
Tate Taylor, reżyser filmu "Cupid"


W "Cupid" Tate Taylor zabierze się za reżyserię scenariusza napisanego przez braci Shane'aCareya Van Dyke – autorów historii między innymi do "Nie martw się, kochanie" Olivii Wilde. Zdjęcia do produkcji mają rozpocząć się jeszcze w tym roku, najprawdopodobniej na przełomie lata i jesieni, w miasteczku Natchez w stanie Missisipi. 

Dla Catherine Zety-Jones będzie to powrót do aktorstwa filmowego po prawie dziesięciu latach przerwy. Ostatni raz mogliśmy oglądać ją w filmie pełnometrażowym w 2017 roku, kiedy to zagrała główną rolę w "Kokainowej matce chrzestnej". Od tego czasu aktorkę dało się zobaczyć wyłącznie w serialach. Wystąpiła w "Synu marnotrawnym", "Skarbie narodów: Na skraju historii" oraz "Wednesday", gdzie wcieliła się w postać legendarnej Morticii Addams.

"Wednesday" – zwiastun drugiego sezonu


