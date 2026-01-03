Newsy Gry Cena tej gry wzrosła o ponad 1000%. Dlaczego?
Gry

Cena tej gry wzrosła o ponad 1000%. Dlaczego?

Insider-Gaming / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Cena+%22Star+Wars%3A+Racer+Revenge%22+wzros%C5%82a+o+1000%25.+Wszystko+przez+plotki+o+z%C5%82amaniu+blokady+PS5-164573
Cena tej gry wzrosła o ponad 1000%. Dlaczego?
Posiadacie fizyczną kopie gry "Star Wars: Racer Revenge" z 2002 roku. Jeśli tak, to teraz możecie się na niej mocno wzbogacić. Wszystko przez osoby, które chcą złamać zabezpieczenia PS5.

Zapomniana gra bronią przeciwko PS5



Według krążących po sieci plotek fizyczna wersja "Star Wars: Racer Revenge" może być wykorzystana w mast1c0re konsoli PS5. W mediach społecznościowych można obejrzeć wideo, które pokazuje, jak złamać zabezpieczenia używając gry "Star Wars: Racer Revenge".

Problem w tym, że gra "Star Wars: Racer Revenge" pochodzi z 2002 roku i nawet wtedy nie był to tytuł popularny. Podobno wydano zaledwie 10 tysięcy fizycznych kopii tej gry wyścigowej. A to oznacza, że właściciele płyt mogą żądać kosmicznych cen, a i tak znajdą się chętni, by ją kupić i sprawdzić, czy przełamią zabezpieczenia PS5. W sieci można już znaleźć ofert sprzedaży gry w cenie 500 dolarów.

Samo Sony na razie nie odniosło się do tych plotek.

Zwiastun gry "Star Wars: Racer Revenge"



Star Wars: Racer Revenge  (2002)

 Star Wars: Racer Revenge

Star Wars: Knights of the Old Republic  (2003)

 Star Wars: Knights of the Old Republic

Star Wars Jedi: Upadły zakon  (2019)

 Star Wars Jedi: Upadły zakon

Star Wars: Jedi Knight - Jedi Academy  (2003)

 Star Wars: Jedi Knight - Jedi Academy

Najnowsze Newsy

VOD Seriale Filmy

Finał "Stranger Thins" hitem... kinowym

3 komentarze
Filmy

Czy Paul Mescal gra ostatnio za często? Tak twierdzi

8 komentarzy
Inne Filmy

Netflix ma złą wiadomość dla kin

59 komentarzy
Rankingi Filmy

Oto hity 2026 roku? 10 filmów, które mogą zarobić miliard

29 komentarzy

Recenzja "Stranger Things": Jak wypadło pożegnanie?

7 komentarzy

"Pomoc domowa" już w kinach, a gwiazdy witają Was po polsku

16 komentarzy
Filmy

Kto z X-Men może dostać nowy solowy film? Zgadnijcie

41 komentarzy