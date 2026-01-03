Cena tej gry wzrosła o ponad 1000%. Dlaczego?

Posiadacie fizyczną kopie gry "Star Wars: Racer Revenge" z 2002 roku. Jeśli tak, to teraz możecie się na niej mocno wzbogacić. Wszystko przez osoby, które chcą złamać zabezpieczenia PS5.
Zapomniana gra bronią przeciwko PS5
Według krążących po sieci plotek fizyczna wersja "Star Wars: Racer Revenge" może być wykorzystana w mast1c0re konsoli PS5. W mediach społecznościowych można obejrzeć wideo, które pokazuje, jak złamać zabezpieczenia używając gry "Star Wars: Racer Revenge".
Problem w tym, że gra "Star Wars: Racer Revenge" pochodzi z 2002 roku i nawet wtedy nie był to tytuł popularny. Podobno wydano zaledwie 10 tysięcy fizycznych kopii tej gry wyścigowej. A to oznacza, że właściciele płyt mogą żądać kosmicznych cen, a i tak znajdą się chętni, by ją kupić i sprawdzić, czy przełamią zabezpieczenia PS5. W sieci można już znaleźć ofert sprzedaży gry w cenie 500 dolarów.
Samo Sony na razie nie odniosło się do tych plotek.