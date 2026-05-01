Netflix podnosi ceny. Ile za pakiet podstawowy?

Użytkownicy platformy Netflix muszą się przygotować na podwyżkę cen za abonament. Zmiany w cenniku wejdą w życie już w maju i obejmą wszystkie dostępne pakiety, a także koszt dodania dodatkowych użytkowników. Podwyżki wpisują się w globalny model działania platformy i nie są zaskoczeniem – wcześniej ceny wzrosły m.in. w USA i Czechach. W Polsce ostatnia zmiana zaszła w 2024 roku.
Netflix – ceny w 2026 roku
Zapewnienia współdyrektora Netflixa Grega Petersa, że platforma nie planuje podwyżek w tym roku, szybko przeszły weryfikację. Netflix tłumaczy podwyżki rosnącą skalą inwestycji – w Polsce firma w ciągu dekady wydała ponad 3 mld zł.
Nowy cennik na 2026 rok obejmuje trzy plany: podstawowy zdrożał z 33 zł do 37 zł
, standardowy z 49 zł do 55 zł
, a premium z 67 zł do 75 zł miesięcznie
.
Netflix – współdzielenie konta
Zmieniają się też zasady współdzielenia kont. Dodanie dodatkowego użytkownika kosztuje od teraz 16 zł miesięcznie (wcześniej 13 zł). W planie standardowym można dodać jedną osobę, w premium – dwie, co pozwala rozdzielić koszt nawet między trzy gospodarstwa.
Alternatywą dla płatnych pakietów jest usługa zawierająca reklamy. Ten model oglądania treści na Netfliksie działa w kilkunastu krajach na świecie, m.in. w USA, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Hiszpanii, Włoszech i Francji. Plan z reklamami nadal nie jest dostępny w Polsce i nie podano konkretnej daty jego wprowadzenia.
Netflix – nowości w maju
Już w tym miesiącu na platformę trafią takie popularne produkcje, jak program "Love is Blind Polska
", drugi sezon "Kasztanowego ludzika
", a także film "Ministranci
".
Listę majowych nowości na Netfliksie znajdziecie POD LINKIEM TUTAJ
.
Netflix notuje bardzo mocne wyniki finansowe – w pierwszym kwartale 2026 roku osiągnął ok. 12,25 mld dolarów przychodu i ponad 5,2 mld dolarów zysku netto, wyraźnie przebijając oczekiwania analityków.