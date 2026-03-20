Cenzura atakuje nowe "Oblicza śmierci". Plakaty filmu z zakazem pokazywania ich w kinach

"Oblicza śmierci" to jeden z najbardziej kontrowersyjnych filmów w historii kina. Obraz był zakazany w kilkunastu krajach świata. Wygląda na to, że remake będzie równie kontrowersyjny. Film już ma problemy z cenzurą, a przecież jeszcze nie trafił do kin.
Cenzura blokuje promocję filmu "Faces of Death"
Nowe "Faces of Death"
to historia kobiety pracującej jako moderatorka w jednej z wielkich platform z materiałami wideo. Pewnego dnia odkrywa materiały, które wyglądają na nagrania rekonstrukcji zbrodni z filmu "Oblicza śmierci
". Oczywiście w Internecie nigdy nie można być pewnym, czy to, co się ogląda, jest prawdą. Kobieta postanawia odkryć, czy te materiały wideo przedstawiają prawdziwe zbrodnie, czy są też jedynie fikcją.
Film został nakręcony w 2023 roku, ale do amerykańskich kin ma wejść w kwietniu. Promują go te oto plakaty:
Jednak MPA właśnie wydało decyzję zakazującą wywieszania tych plakatów w kinach.
Decyzja została uzasadniona tym, że są one zbyt niepokojące, by mogłyby być pokazywane w miejscach, w których są dzieci.
Nie jest to pierwszy problem twórców "Faces of Death
" z cenzurą. Kiedy na YouTube trafił pierwszy teaser, platforma niemal natychmiast go zablokowała uznając, że łamie on regulamin
platformy dotyczący prezentacji przemocy. Twórcy musieli na YT wprowadzić dużo bardziej stonowany teaser, który i tak był oznaczony jako materiał tylko dla dorosłych.
Czy sam film też czeka zakaz rozpowszechniania? Zobaczymy
Zwiastun filmu "Faces of Death"