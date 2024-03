Chance Perdomo nie żyje. Aktor znany z "Chilling Adventures of Sabrina" i "Gen V" miał 27 lat

Chance Perdomo nie żyje

Chance Perdomo: życie i kariera

O śmierci artysty poinformował jego rzecznik prasowy:Oświadczenie wystosowali również producenci serialu " Gen V ":przyszedł na świat 19 października 1996 roku w Los Angeles. Jako dziecko przeprowadził się z matką do Wielkiej Brytanii. Początkowo chciał studiować prawo, ale ostatecznie wybrał aktorstwo.Przełomem w artystycznej karierze okazała się rola Ambrose'a Spellmana w serialu Netfliksa " Chilling Adventures of Sabrina " realizowanym w latach 2018-2020. W ubiegłym roku Perdomo dołączył do obsady " Gen V ", czyli spin-offu popularnej ekranizacji komiksu " The Boys ". Aktor miał również na koncie występy w trzech częściach melodramatu " After ".