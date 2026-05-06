Channing Tatum gwiazdą nowego filmu Charliego Kaufmana

Charlie Kaufman przygotowuje swój nowy film fabularny zatytułowany "Later The War". Projekt został właśnie przejęty do sprzedaży międzynarodowej przez firmę The Veterans. Zdjęcia mają ruszyć w 2027 roku na Cyprze.
Jednocześnie potwierdzono, że w głównych rolach wystąpią Channing Tatum
, Tessa Thompson
oraz Patsy Ferran
. Przypomnijmy, że pierwotnie z projektem związany był Eddie Redmayne
.
O czym opowie film?
Film będzie czwartym pełnometrażowym projektem reżyserskim Kaufmana
(ostatnio twórca zrealizował "Może pora z tym skończyć
"). Reżyser jest również autorem scenariuszy do takich produkcji jak "Zakochany bez pamięci
" czy "Adaptacja
".
Scenariusz "Later The War
" powstał na podstawie opowiadania „Debby’s Dream House” autorstwa Iddo Gefena
. Film przedstawi historię Peeka (Tatum
) - popularnego aktora i reżysera, który zdobył sławę dzięki widowiskowym komediom fizycznym, w których występuje u boku swojej żony Kiki (Thompson
). Z czasem bohater zaczyna jednak odczuwać narastający kryzys twórczy. W miarę rosnącej popularności zaczyna wątpić, czy ma jeszcze coś istotnego do powiedzenia jako artysta. W poszukiwaniu uznania i "poważniejszej" pozycji w świecie filmu postanawia zrealizować ambitny dramat o Holokauście.
Równolegle Kiki zaczyna budować własną ścieżkę artystyczną, odchodząc od wspólnych projektów i tworząc jednoosobowe przedstawienie teatralne. Sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, gdy Peekman spotyka Deborę (Ferran
) Bohater desperacko próbuje zdobyć jej uznanie, co prowadzi do coraz bardziej absurdalnych i nieprzewidywalnych sytuacji.
Film ma łączyć kilka poziomów narracji - rzeczywistość, filmy w filmie oraz sekwencje snów - i pokazać świat, w którym bohaterowie gubią się między sukcesem, fikcją i własną tożsamością.
