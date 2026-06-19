Charles Melton w nowym projekcie twórców "Wszystko wszędzie naraz"

Tajemniczy projekt duetu Daniels – Dan Kwan i Daniel Scheinert – powoli nabiera kształtów. Choć dalej jego szczegóły fabularne pozostają pilnie strzeżoną tajemnicą, dziennikarze Deadline informują o kolejnym aktorze, który dołącza do obsady tej produkcji.
Co wiemy o nowym filmie twórców "Wszystko wszędzie naraz"? Matt Damon
, Sandra Oh
i... kolejne nazwisko w obsadzie. Deadline zarzeka się, że w nowym projekcie twórców "Wszystko wszędzie naraz
" zobaczymy również Charlesa Meltona
. Aktor pamiętany dobrze z "Obsesji
" czy serialu "Riverdale
" prowadzi obecnie negocjacje, by zasilić pokład nadchodzącej produkcji.
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Co ciekawe, tym razem również nie wiadomo, w jaką postać miałby wcielić się dołączający do obsady aktor. Tajemnicą objęte są bowiem wszystkie szczegóły fabuły. Niemający tytułu film zapowiadany jest jako wielkie kinowe wydarzenie. Wiadomo jedynie, kiedy trafi na ekrany – 19 listopada 2027 roku.
Dystrybucją oraz finansowaniem filmu zajmie się studio Universal. Duet Daniels odpowie zarówno za reżyserię, jak i kształt scenariusza produkcji – tak samo, jak w przypadku "Wszystko wszędzie naraz
" czy przełomowego dla ich karier debiutu "Człowiek-scyzoryk
".