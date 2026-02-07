Newsy Filmy Charli XCX i Takashi Miike kręcą razem horror. Gwiazda pop zagra brutalnego ducha
Takashi Miike ("13 zabójców") kompletuje obsadę nowego – jeszcze niezatytułowanego – horroru, a na jej czele stanie Charli XCX. Artystka wcieli się w kobietę opętaną przez brutalnego, udręczonego ducha. Zdjęcia do filmu mają ruszyć w Japonii już w przyszłym miesiącu.

Charli XCX w japońskim horrorze. Co wiemy o fabule?



Projekt nosi roboczy tytuł "Untitled Kyoto" i opowie o trzech przyjaciółkach, które spotykają się w Kioto, by odświeżyć wieloletnią relację. Niewinna wycieczka zamienia się w koszmar, gdy bohaterka grana przez Charli xcx zostaje opętana przez agresywnego ducha. "Untitled Kyoto" ma być utrzymany w klimacie japońskich filmów grozy.

GettyImages-2257277994.jpg Getty Images © Variety
Charlie XCX
Poza Charli XCX w obsadzie filmu są też: Milly Alcock ("Supergirl"), Norman Reedus ("The Walking Dead"), Kiko Mizuhara ("Attack on Titan") oraz Sho Kasamatsu ("Tokyo Vice"). 

Scenariusz napisali Ross Evans i Yumiko Aoyagi, bazując na pomyśle samej Charli i Miikego. Wspólnie też zajmują się produkcją filmu.

Charli XCX – ostatnie filmowe projekty


Charli XCX wkroczyła w świat filmu już jakiś czas temu i od tamtej pory odnosi w nim spore sukcesy. Ostatni projekt z jej udziałem – "The Moment" studia A24 – właśnie trafił do kin i zanotował trzeci najlepszy wynik w historii studia w ograniczonej dystrybucji. 

Wśród ostatnich projektów Charli XCX znajdują się: remake kultowego horroru "Faces of Death" w reżyserii Daniela Goldhabera, erotyczny thriller "I Want Your Sex" Gregga Arakiego, "The Gallerist" Cathy Yan, kostiumowe fantasy "100 Nights of Hero" Julii Jackman, satyryczne kino akcji "Sacrifice" Romaina Gavrasa oraz kameralny dramat "Erupcja" Pete’a Ohsa.

Charli XCX w zwiastunie filmu "The Moment"



W opisie filmu czytamy: Wschodząca gwiazdka popu, w trakcie przygotowań do debiutanckiej trasy koncertowej, mierzy się ze złożonością sławy i presją branży.




