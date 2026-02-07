Charli XCX i Takashi Miike kręcą razem horror. Gwiazda pop zagra brutalnego ducha

Takashi Miike ("13 zabójców") kompletuje obsadę nowego – jeszcze niezatytułowanego – horroru, a na jej czele stanie Charli XCX. Artystka wcieli się w kobietę opętaną przez brutalnego, udręczonego ducha. Zdjęcia do filmu mają ruszyć w Japonii już w przyszłym miesiącu.
Charli XCX w japońskim horrorze. Co wiemy o fabule?
Projekt nosi roboczy tytuł "Untitled Kyoto"
i opowie o trzech przyjaciółkach, które spotykają się w Kioto, by odświeżyć wieloletnią relację. Niewinna wycieczka zamienia się w koszmar, gdy bohaterka grana przez Charli xcx
zostaje opętana przez agresywnego ducha. "Untitled Kyoto" ma być utrzymany w klimacie japońskich filmów grozy.
Poza Charli XCX
w obsadzie filmu są też: Milly Alcock
("Supergirl
"), Norman Reedus
("The Walking Dead
"), Kiko Mizuhara
("Attack on Titan
") oraz Sho Kasamatsu
("Tokyo Vice
").
Scenariusz napisali Ross Evans
i Yumiko Aoyagi
, bazując na pomyśle samej Charli
i Miikego
. Wspólnie też zajmują się produkcją filmu.
Charli XCX – ostatnie filmowe projektyCharli XCX
wkroczyła w świat filmu już jakiś czas temu i od tamtej pory odnosi w nim spore sukcesy. Ostatni projekt z jej udziałem – "The Moment
" studia A24 – właśnie trafił do kin i zanotował trzeci najlepszy wynik w historii studia w ograniczonej dystrybucji.
Wśród ostatnich projektów Charli XCX znajdują się: remake kultowego horroru "Faces of Death
" w reżyserii Daniela Goldhabera
, erotyczny thriller "I Want Your Sex
" Gregga Arakiego
, "The Gallerist
" Cathy Yan
, kostiumowe fantasy "100 Nights of Hero
" Julii Jackman
, satyryczne kino akcji "Sacrifice
" Romaina Gavrasa
oraz kameralny dramat "Erupcja
" Pete’a Ohsa
.
Charli XCX w zwiastunie filmu "The Moment"
W opisie filmu czytamy: Wschodząca gwiazdka popu, w trakcie przygotowań do debiutanckiej trasy koncertowej, mierzy się ze złożonością sławy i presją branży.