Wyścig o licencję na zabijanie został zakończony już jakiś czas temu, ale castingiem tym nadal żyją całe zastępy kinomanów na całym świecie. I właśnie przede wszystkim do nich w niedawnym wywiadzie zwracał się gwiazdor serialu "Daredevil", Charlie Cox. Aktor w rozmowie z dziennikarzami wyznał, że sam chciał wziąć udział w przesłuchaniach do roli Jamesa Bonda. Po skontaktowaniu się z producentami miał jednak usłyszeć że jest... za stary.
"Daredevil" za stary na Bonda? Mogę coś powiedzieć? Poprosiłem o przesłuchanie do tej roli. Wiecie, co mi odpowiedzieli? "Za stary". Przecież Robert (Pattinson) jest w tym samym wieku co ja! Trzeba uczciwie przyznać, że świetnie pasuje do tej roli, ale dajcie spokój! W przyszłym miesiącu kończę 44 lata... jak to możliwe, że 44 lata to za dużo?
– pytał Charlie Cox
na antenie Virgin Radio UK.
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Wiek faktycznie miał znaczenie dla Amazon MGM Studios, a ponad trzy lata różnicy między aktorami to jedynie pozornie niewielka różnica, bowiem mniej więcej trzy lata zajmuje okres tworzenia jednej części przygód Jamesa Bonda
. Poza Pattinsonem
rozważano zresztą niemal wyłącznie młodszych aktorów. Do samego końca o rolę Bonda
walczyli Jack Lowden
("Kulawe konie
"), Josh O’Connor
("Żywy czy martwy. Film z serii "Na noże
") oraz Callum Turner
("Tylko jedna noc
") – wszyscy 36-letni. Wcześniej studio miało rozważać także Nicholasa Houlta
("Jak obrabować bank
"), również w tym samym wieku.
Jak dowiadujemy się z wywiadu, Charlie Cox
– jak wielu fanów – był zaskoczony wyborem Pattinsona
, choć uważa tę decyzję za trafną. W dalszej części rozmowy powiedział: Myślałem, że rolę dostanie Jack Lowden albo może Callum Turner. Naprawdę niesamowitą karierę zbudował sobie Pattinson. Niektóre z rzeczy, które zrobił... pracował z reżyserami, którzy stali się wielkimi, wielkimi autorami kina, a kiedy z nimi współpracował, niekiedy były to jedne z ich pierwszych filmów.
Przypomnijmy, że Pattinson
wcieli się w Bonda
w filmie przygotowywanym przez Villeneuve’a
i Amazon MGM Studios. Aktor miał na tę chwilę podpisać umowę na trzy filmy o losach agenta 007 – spekuluje się, że także ze względu na wiek, w którym obejmuje tę wymagającą rolę. Za scenariusz nowej odsłony odpowiedzialny jest Steven Knight
, twórca "Peaky Blinders
".
"Bond 26" – teaser filmu