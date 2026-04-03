Charlie Day wybierze się na "Golf Trip"
Filmy

Charlie Day wybierze się na "Golf Trip"

Nexus Point News / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Charlie+Day+wybierze+si%C4%99+na+%22Golf+Trip%22-165940
Charlie Day wybierze się na "Golf Trip"
źródło: Getty Images
autor: Gary Miller
Niedawno prezentowaliśmy zwiastun nowej komedii sportowej, w której Will Ferrell wcieli się w golfistę "Hawka". Teraz dowiedzieliśmy się, że za kij złapie również Charlie Day. Aktor przygotowuje się do roli w filmie "Golf Trip". 

Co wiemy o "Golf Trip"?


"Golf Trip" to historia trójki przyjaciół, którzy jak co roku wyjeżdżają wspólnie, by pograć w golfa. Tradycja ta ma być dla nich odskocznią od codzienności. Niespodziewanie na ich drodze staje powszechnie znienawidzony samotny golfista, co prowadzi do szeregu tragikomicznych sytuacji.

Nie wiadomo, w kogo wcieli się Day. Aktualnie trwają poszukiwania odtwórców pozostałych ról. Początek zdjęć zaplanowany jest na lipiec. Materiał ma powstać w Los Angeles.

Charlie Day w słynnej scenie z "U nas w Filadelfii"

Skąd znamy Charliego Daya?


Charlie Day najlepiej znany jest z roli Charliego Kelly'ego w sitcomie "U nas w Filadelfii". Scena, w której jego bohater tłumaczy spiskową teorię dotyczącą osoby nazwiskiem Pepe Silvia, stała się wiralem i funkcjonuje jako templatka do mema. W jego CV znajdziemy też takie filmy jak "Szefowie wrogowie" i "Szefowie wrogowie 2", "Pacific Rim" i "Pacific Rim: Rebelia", "W nowym zwierciadle: Wakacje", "Ustawka", a ostatnio m.in. "Wróć do mnie", "Szczęśliwiec" i "Kochanie, nie!". Użyczał też głosu bohaterom animacji "LEGO: Przygoda" i "Super Mario Bros. Film".

Zobacz zwiastun "Hawka"


Data premiery "Hawka" nie jest jeszcze znana. Zobaczcie pierwszy teaser, w którym poznajemy granego przez Willa Ferrella tytułowego bohatera:



