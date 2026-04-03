Charlie Day wybierze się na "Golf Trip"

Niedawno prezentowaliśmy zwiastun nowej komedii sportowej, w której Will Ferrell wcieli się w golfistę "Hawka". Teraz dowiedzieliśmy się, że za kij złapie również Charlie Day. Aktor przygotowuje się do roli w filmie "Golf Trip".
Co wiemy o "Golf Trip"?
"Golf Trip
" to historia trójki przyjaciół, którzy jak co roku wyjeżdżają wspólnie, by pograć w golfa. Tradycja ta ma być dla nich odskocznią od codzienności. Niespodziewanie na ich drodze staje powszechnie znienawidzony samotny golfista, co prowadzi do szeregu tragikomicznych sytuacji.
Nie wiadomo, w kogo wcieli się Day
. Aktualnie trwają poszukiwania odtwórców pozostałych ról. Początek zdjęć zaplanowany jest na lipiec. Materiał ma powstać w Los Angeles.
Charlie Day w słynnej scenie z "U nas w Filadelfii"
Skąd znamy Charliego Daya?Charlie Day
najlepiej znany jest z roli Charliego Kelly'ego w sitcomie "U nas w Filadelfii
". Scena, w której jego bohater tłumaczy spiskową teorię dotyczącą osoby nazwiskiem Pepe Silvia, stała się wiralem i funkcjonuje jako templatka do mema. W jego CV znajdziemy też takie filmy jak "Szefowie wrogowie
" i "Szefowie wrogowie 2
", "Pacific Rim
" i "Pacific Rim: Rebelia
", "W nowym zwierciadle: Wakacje
", "Ustawka
", a ostatnio m.in. "Wróć do mnie
", "Szczęśliwiec
" i "Kochanie, nie!
". Użyczał też głosu bohaterom animacji "LEGO: Przygoda
" i "Super Mario Bros. Film
".
Zobacz zwiastun "Hawka"
Data premiery "Hawka
" nie jest jeszcze znana. Zobaczcie pierwszy teaser, w którym poznajemy granego przez Willa Ferrella
tytułowego bohatera: