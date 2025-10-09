"Potwór". Ruszają zdjęcia do 4. sezonu. Jest pierwsze zdjęcie

"Potwór: Historia Eda Geina" rozpala wyobraźnie widzów platformy Netflix, a tymczasem już ruszyły zdjęcia do kolejnej, czwartej części.
Lizzie Borden znów na ekranach
Jak informowaliśmy na stronach Filmwebu, bohaterką czwartej serii będzie najsłynniejsza domniemana morderczyni Ameryki Lizzie Borden
. W postać wcieli się Ella Beatty
("Kopnęłabym cię, gdybym mogła
"). Jej ojca zagra Charlie Hunnam
, czyli gwiazda trzeciego sezonu, w którym wcielił się w seryjnego mordercę Eda Geina.
Wraz z informacją o rozpoczęciu zdjęć w Los Angeles, mediom przekazano wspólne zdjęcie aktorów. Oto ono:
Sprawą Lizzie Borden żyła cała Ameryka pod koniec XIX wieku. Kobieta została oskarżona o brutalne morderstwo przy użyciu siekiery ojca i macochy. Proces jednak nie dał odpowiedzi na to, kto tak naprawdę zabił, a sama Borden został uniewinniona, choć świat nigdy nie przestał jej podejrzewać.
Ta zagadka sprawia, że Borden nie przestaje fascynować filmowców. W jednej z ostatnich wersji Lizzie Borden zagrała Chloë Sevigny
.
W obsadzie czwartego sezonu serii "Potwór
" są także: Vicky Krieps
, Rebecca Hall
, Billie Lourd
oraz Jessica Barden
. Reżyseruje Max Winkler
.
Oceniamy serial "Potwór: Historia Eda Geina"