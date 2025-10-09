Newsy Seriale "Potwór". Ruszają zdjęcia do 4. sezonu. Jest pierwsze zdjęcie
Deadline
źródło: Getty Images
autor: Santiago Felipe
"Potwór: Historia Eda Geina" rozpala wyobraźnie widzów platformy Netflix, a tymczasem już ruszyły zdjęcia do kolejnej, czwartej części.

Lizzie Borden znów na ekranach



Jak informowaliśmy na stronach Filmwebu, bohaterką czwartej serii będzie najsłynniejsza domniemana morderczyni Ameryki Lizzie Borden. W postać wcieli się Ella Beatty ("Kopnęłabym cię, gdybym mogła"). Jej ojca zagra Charlie Hunnam, czyli gwiazda trzeciego sezonu, w którym wcielił się w seryjnego mordercę Eda Geina.

Wraz z informacją o rozpoczęciu zdjęć w Los Angeles, mediom przekazano wspólne zdjęcie aktorów. Oto ono:


Sprawą Lizzie Borden żyła cała Ameryka pod koniec XIX wieku. Kobieta została oskarżona o brutalne morderstwo przy użyciu siekiery ojca i macochy. Proces jednak nie dał odpowiedzi na to, kto tak naprawdę zabił, a sama Borden został uniewinniona, choć świat nigdy nie przestał jej podejrzewać.

Ta zagadka sprawia, że Borden nie przestaje fascynować filmowców. W jednej z ostatnich wersji Lizzie Borden zagrała Chloë Sevigny.

W obsadzie czwartego sezonu serii "Potwór" są także: Vicky Krieps, Rebecca Hall, Billie Lourd oraz Jessica Barden. Reżyseruje Max Winkler.

Oceniamy serial "Potwór: Historia Eda Geina"




