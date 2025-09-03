Charlie Hunnam nie tylko w 3., ale też w 4. sezonie "Potworów"? Wiemy, o jaką rolę się stara

Charliego Hunnama już w przyszłym miesiącu zobaczymy jako Eda Geina w trzecim sezonie antologii "Potwory". Aktorowi najwyraźniej przypadła do gustu współpraca z Ryanem Murphym, bo wg Veriety stara się już o nową rolę w planowanym czwartym sezonie.
Charlie Hunnam na plakacie serialu "Potwór: Historia Eda Geina"
Charlie Hunnam w 4. sezonie "Potworów"?
Czwarty sezon "Potworów
" przybliży historię Lizzie Borden – mieszkanki miejscowości Fall River w stanie Massachusetts, która 4 sierpnia 1892 roku za pomocą siekiery zamordowała swojego ojca i macochę. W bohaterkę wcieli się Ella Beatty
. Potwierdzono też udział Rebecki Hall
, która zagra Abby, jej macochę, oraz Vicky Krieps
, której przypadła rola Bridget Sullvan, służącej w domu Bordenów. Według informacji Veriaty Hunnam prowadzi negocjacje w sprawie roli Andrew Bordena, ojca Lizzie.
Netflix, dla którego powstaje produkcja, odmówił komentarza. Sprawa Lizzie Borden została przedstawiona m.in. w serialu "The Lizzie Borden Chronicles
" z Christiną Ricci
w tytułowej roli oraz filmie "Lizzie
" z Chloë Sevigny
i Kristen Stewart
.
Skąd znamy Charliego Hunnama?Charlie Hunnam
najlepiej znany jest z ról w serialu "Synowie Anarchii
" oraz filmach "Hooligans
", "Król Artur: Legenda miecza
" i "Dżentelmeni
". W jego CV znajdziemy też takie tytuły jak "Ludzkie dzieci
", "Pacific Rim
", "Crimson Peak. Wzgórze krwi
", "Zaginione miasto Z
", "Papillon. Motylek
", czy "Potrójna granica
". Ostatnio mogliśmy go zobaczyć w serialu "Shantaram
" oraz widowisku "Rebel Moon – Część 1: Dziecko ognia
". Wśród zbliżających się projektów z jego udziałem poza trzecim sezonem "Potworów
" znajdziemy też serial "Criminal
".
Zobacz zwiastun "Lizzie"
"Lizzie
" zadebiutowała w 2018 roku na festiwalu Sundance. Film Craiga Williama Macneilla
skupiał się na relacji między tytułową bohaterką a zatrudnioną przez jej rodzinę służącą. Przypominamy zwiastun: