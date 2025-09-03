Newsy Seriale Charlie Hunnam nie tylko w 3., ale też w 4. sezonie "Potworów"? Wiemy, o jaką rolę się stara
Charlie Hunnam nie tylko w 3., ale też w 4. sezonie "Potworów"? Wiemy, o jaką rolę się stara

Charlie Hunnam nie tylko w 3., ale też w 4. sezonie &quot;Potworów&quot;? Wiemy, o jaką rolę się stara
źródło: East News
autor: Stuart C. Wilson
Charliego Hunnama już w przyszłym miesiącu zobaczymy jako Eda Geina w trzecim sezonie antologii "Potwory". Aktorowi najwyraźniej przypadła do gustu współpraca z Ryanem Murphym, bo wg Veriety stara się już o nową rolę w planowanym czwartym sezonie.

Charlie Hunnam na plakacie serialu "Potwór: Historia Eda Geina"

Charlie Hunnam w 4. sezonie "Potworów"?


Czwarty sezon "Potworów" przybliży historię Lizzie Borden – mieszkanki miejscowości Fall River w stanie Massachusetts, która 4 sierpnia 1892 roku za pomocą siekiery zamordowała swojego ojca i macochę. W bohaterkę wcieli się Ella Beatty. Potwierdzono też udział Rebecki Hall, która zagra Abby, jej macochę, oraz Vicky Krieps, której przypadła rola Bridget Sullvan, służącej w domu Bordenów. Według informacji Veriaty Hunnam prowadzi negocjacje w sprawie roli Andrew Bordena, ojca Lizzie.

Netflix, dla którego powstaje produkcja, odmówił komentarza. Sprawa Lizzie Borden została przedstawiona m.in. w serialu "The Lizzie Borden Chronicles" z Christiną Ricci w tytułowej roli oraz filmie "Lizzie" z Chloë Sevigny i Kristen Stewart

Skąd znamy Charliego Hunnama?


Charlie Hunnam najlepiej znany jest z ról w serialu "Synowie Anarchii" oraz filmach "Hooligans", "Król Artur: Legenda miecza" i "Dżentelmeni". W jego CV znajdziemy też takie tytuły jak "Ludzkie dzieci", "Pacific Rim", "Crimson Peak. Wzgórze krwi", "Zaginione miasto Z", "Papillon. Motylek", czy "Potrójna granica". Ostatnio mogliśmy go zobaczyć w serialu "Shantaram" oraz widowisku "Rebel Moon – Część 1: Dziecko ognia". Wśród zbliżających się projektów z jego udziałem poza trzecim sezonem "Potworów" znajdziemy też serial "Criminal".

Zobacz zwiastun "Lizzie"


"Lizzie" zadebiutowała w 2018 roku na festiwalu Sundance. Film Craiga Williama Macneilla skupiał się na relacji między tytułową bohaterką a zatrudnioną przez jej rodzinę służącą. Przypominamy zwiastun: 

