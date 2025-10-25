Newsy Filmy Charlie Kaufman i Spike Jonze znów pracują razem
Filmy

Charlie Kaufman i Spike Jonze znów pracują razem

World of Reel / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Charlie+Kaufman+i+Spike+Jonze+zn%C3%B3w+pracuj%C4%85+razem.+Czy+nakr%C4%99c%C4%85+pierwszy+wsp%C3%B3lny+film+od+%22Adaptacji%22+z+2002+roku-163588
Charlie Kaufman i Spike Jonze znów pracują razem
źródło: Getty Images
autor: Matej Divizna
Fani dobrego kina radujcie się. Wygląda na to, że jeden z najlepszych filmowych duetów przełomu wieków może powrócić. Dobrą wiadomość dla kinomanów miał Charlie Kaufman.

Twórcy "Adaptacji" mają nowy projekt?



Charlie Kaufman był ostatnio w Brazylii na festiwalu w São Paulo, gdzie pokazał swoją najnowszą krótkometrażówkę "How to Shoot a Ghost". Przy okazji spotkał się z widzami i opowiedział o swojej karierze i planach na przyszłość.

Kaufman aktualnie zajęty jest pracami nad filmem z polskim operatorem Michałem Dymkiem. Jednak w rozmowie z widzami przyznał, że rozmawiał ostatnio ze Spikiem Jonze'em. Tematem spotkania była możliwość realizacji nowego wspólnego projektu. Niestety, Kaufman nie podzielił się żadnymi szczegółami.

01.jpg Getty Images © George Pimentel

Pokaz "Adaptacji" w Toronto w 2002 roku

Mimo to jest to niezwykle interesująca wiadomość dla fanów dobrego kina. Charlie Kaufman i Spike Jonze mają na swoim koncie takie filmy jak "Być jak John Malkovich" oraz "Adaptacja". Ten ostatni film miał premierę w 2002 roku. Od tamtej pory panowie sobie co prawda pomagali, ale formalnie ze sobą nie pracowali.

Jeśli nowy projekt będzie pełnometrażową fabułą, to jest to również bardzo dobra wiadomość dla fanów Spike'a Jonze'ego. Choć bowiem filmowiec pozostaje zapracowaną osobą, to zajmuje się głównie produkcją oraz reżyserią krótkich metraży i teledysków. W 2020 roku zrobił dla Apple'a pełnometrażowy dokument "Beastie Boys: ich historia". Jednak od ostatniej kinowej fabuły minęło już 12 lata. To ceniona przez widzów "Ona".

Czy Kaufman i Jonze powrócą? Fanom kina pozostaje na razie trzymanie kciuków.

Zwiastun filmu "Adaptacja"




Powiązane artykuły Spike Jonze

Zobacz wszystkie artykuły

Najnowsze Newsy

Filmy

Paul Schrader chce współpracować z AI. Zatrudni Tilly Norwood?

1 komentarz
Filmy

Fani walczą o film "Star Wars" o Benie Solo

9 komentarzy
Festiwale i nagrody Filmy

Złote Globy 2026: "Jedna bitwa po drugiej" to najlepsza komedia?

1 komentarz
VOD Filmy

"Fantastyczna 4: Pierwsze kroki" na Disney+. Jest data premiery

Filmy

Halloween w Multikinie: Dwa zestawy grozy w jedną noc!

Filmy

"Constantine" już w najbliższą środę w Iluzjonie

2 komentarze
Seriale

Historia Derry się zaczyna! Szukajcie czerwonych balonów na Filmwebie!