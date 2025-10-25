Charlie Kaufman i Spike Jonze znów pracują razem

Fani dobrego kina radujcie się. Wygląda na to, że jeden z najlepszych filmowych duetów przełomu wieków może powrócić. Dobrą wiadomość dla kinomanów miał Charlie Kaufman.
Twórcy "Adaptacji" mają nowy projekt? Charlie Kaufman
był ostatnio w Brazylii na festiwalu w São Paulo, gdzie pokazał swoją najnowszą krótkometrażówkę "How to Shoot a Ghost
". Przy okazji spotkał się z widzami i opowiedział o swojej karierze i planach na przyszłość.
Kaufman aktualnie zajęty jest pracami nad filmem z polskim operatorem Michałem Dymkiem
. Jednak w rozmowie z widzami przyznał, że rozmawiał ostatnio ze Spikiem Jonze'em
. Tematem spotkania była możliwość realizacji nowego wspólnego projektu. Niestety, Kaufman
nie podzielił się żadnymi szczegółami.
Getty Images © George Pimentel
Pokaz "Adaptacji" w Toronto w 2002 roku
Mimo to jest to niezwykle interesująca wiadomość dla fanów dobrego kina. Charlie Kaufman
i Spike Jonze
mają na swoim koncie takie filmy jak "Być jak John Malkovich"
oraz "Adaptacja"
. Ten ostatni film miał premierę w 2002 roku. Od tamtej pory panowie sobie co prawda pomagali, ale formalnie ze sobą nie pracowali.
Jeśli nowy projekt będzie pełnometrażową fabułą, to jest to również bardzo dobra wiadomość dla fanów Spike'a Jonze'ego
. Choć bowiem filmowiec pozostaje zapracowaną osobą, to zajmuje się głównie produkcją oraz reżyserią krótkich metraży i teledysków. W 2020 roku zrobił dla Apple'a pełnometrażowy dokument "Beastie Boys: ich historia
". Jednak od ostatniej kinowej fabuły minęło już 12 lata. To ceniona przez widzów "Ona"
.
Czy Kaufman
i Jonze
powrócą? Fanom kina pozostaje na razie trzymanie kciuków.
Zwiastun filmu "Adaptacja"