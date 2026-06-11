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Charlize Theron dołączy do "Na skraju jutra 2"?

Comic Book Movie / autor: /
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Charlize Theron dołączy do &quot;Na skraju jutra 2&quot;?
źródło: Getty Images
autor: Mike Coppola
Choć od premiery "Na skraju jutra" minęło już ponad dziesięć lat, fani wciąż nie doczekali się zapowiedzianej kontynuacji. Mimo przeciętnych wyników w kinach produkcja z 2014 roku z czasem zyskała status jednej z najbardziej niedocenionych perełek science fiction i kina akcji, a sequel oficjalnie ogłoszono już w 2016 roku. Doniesienia o tym, że w filmie może zagrać Charlize Theron, to sygnał, że kontynuacja faktycznie powstaje. 

Sequel "Na skraju jutra" powstaje?



Przez lata kontynuacja filmu regularnie powracała w wypowiedziach reżysera Douga Limana oraz gwiazd pierwszej części – Toma Cruise’a i Emily Blunt. Blunt potwierdziła nawet w 2023 roku, że ukończono najnowszą wersję scenariusza, a sam Liman zdradził wcześniej, że film miał nosić tytuł "Live Die Repeat and Repeat". Od tamtej pory wiele mogło się jednak zmienić.

Według najnowszych doniesień twórcy rozważają obsadzenie Charlize Theron w jednej z głównych ról. Jakiej? Jeszcze tego nie ujawniono. 

"Na skraju jutra"
Skąd tak długie opóźnienia? Powodów jest prawdopodobnie kilka. Tom Cruise przez ostatnie lata był wyjątkowo zajęty, podobnie jak Emily Blunt, która również nie narzekała na brak dużych projektów. Dodatkowo wygląda na to, że scenariusz autorstwa Matthew Robinsona ("Dora i Miasto Złota") mógł wymagać poprawek, co jeszcze bardziej wydłużyło proces przygotowań.

W rozmowie z Variety Blunt przyznała, że głównym problemem pozostaje odpowiedni moment realizacji. Jak stwierdziła, przez pewien czas istniał świetny scenariusz, ale jej zdaniem najlepiej sprawdziłby się, gdyby film powstał osiem lat temu. Mimo to aktorka podkreśla, że zarówno ona, jak i Cruise nadal chcieliby wrócić do tego świata.

O czym jest "Na skraju jutra"? Zobacz zwiastun



W niedalekiej przyszłości Ziemia zostaje zaatakowana przez rasę obcych zwanych Mimikami, z którymi nie potrafi poradzić sobie żadna armia świata. Podpułkownik Bill Cage, niedoświadczony w walce żołnierz, trafia na pozornie samobójczą misję, podczas której ginie, ale niespodziewanie zostaje uwięziony w pętli czasowej. Zmuszony do przeżywania tej samej bitwy wciąż od nowa, z każdą kolejną próbą staje się coraz skuteczniejszym wojownikiem. Wraz z legendarną żołnierką Ritą Vrataski szuka sposobu na pokonanie kosmitów i ocalenie ludzkości.








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