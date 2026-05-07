Charlotte Gainsbourg i Edgar Ramirez w "Oh, How Fun!". To będzie grecki "Biały Lotos"

Charlotte Gainsbourg ("Antychryst"), Edgar Ramirez ("Emilia Pérez") i Annabelle Wallis ("Mumia") wystąpią w nowym filmie Argyrisa Papadimitropoulosa zatytułowanym "Oh, How Fun!". Będzie to satyra na bogaczy rozgrywająca się w ekskluzywnej greckiej posiadłości. Projekt porównywany jest do serialu "Biały Lotos".
"Oh, How Fun!" – fabuła
"Oh, How Fun!" opowiada o bogatej brytyjskiej rodzinie Skidmore oraz ich uprzywilejowanych gościach spędzających wakacje w luksusowej willi na greckiej wyspie. Dni upływają im w atmosferze "leniwych popołudni, perfekcyjnie podanych posiłków, basenów, designerskich tunik i ukochanej tradycji… psikusów". Wszystko wymyka się jednak spod kontroli, gdy ich "mistrzowski prank" kończy się katastrofą, a wakacje zamieniają się w chaos.
Twórcy opisują film jako "satyryczną komedię o nadmiarze, poczuciu uprzywilejowania i pokrętnej ludzkiej zdolności do usprawiedliwiania wszystkiego", jednocześnie obnażającą "absurdy bogactwa i oderwania od rzeczywistości". Papadimitropoulos
, uznawany za jeden z najciekawszych głosów współczesnego greckiego kina, mówi: "Zawsze interesowało mnie ludzkie zachowanie pod presją. Bohaterowie definiowani nie przez to, za kogo się podają, ale przez to, co nieświadomie ujawniają. Systemy, które zdradzają swoje mechanizmy przez drobne pęknięcia". Ostatecznie określa film jako "bardzo optymistyczny" i po prostu stworzony po to, żeby widzowie dobrze się bawili.
"Oh, How Fun!" ma być jego najbardziej ambitnym projektem do tej pory.
W obsadzie znaleźli się również Lena Headey
("Gra o tron
") oraz Angeliki Papoulia
("Lobster
"), a także Makis Papadimitriou
i Spyros Dadanides.
"Oh, How Fun!" powstaje jako międzynarodowa koprodukcja z udziałem producentów z Grecji, Kanady i Wielkiej Brytanii. Zdjęcia mają się rozpocząć w tym roku.
