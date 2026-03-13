Newsy Filmy Chcesz nadrobić zaległości w kategorii NAJLEPSZY FILM? Wpadnij na weekend oscarowy do Cinema City!
W nocy z 15 na 16 marca, czyli z niedzieli na poniedziałek, poznamy laureatów nagród Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej, czyli Oscarów. Jeśli więc przed galą chcecie nadrobić wszystkie filmy nominowane w głównej kategorii  najlepszy film  nic prostszego. W najbliższy weekend 1315 marca w Cinema City na wielkim ekranie wyświetlonych zostanie 10 filmów, które powalczą o nagrodę Akademii. Wśród nich będą także te, które wcześniej nie miały swojej kinowej premiery, tj. dwa filmy Netflixa – "Sny o pociągach" oraz "Frankenstein".


Czy 98. ceremonia wręczenia Oscarów będzie pełna niespodzianek? Kto będzie największym przegranym, a kto największym wygranym? Tego nie wiemy. Wiemy natomiast, że o statuetkę w kategorii najlepszy film walczy aż 10 filmów, które warto obejrzeć w kinowym fotelu i jeśli ktoś jeszcze nie miał ku temu okazji, może to łatwo nadrobić w zbliżający weekend.

Cinema City wyświetli bowiem od piątku do niedzieli wszystkie 10 produkcji, które walczą o nagrodę Akademii. Wśród nich będzie m.in. film "Grzesznicy", który ustanowił nowy rekord jeśli chodzi o liczbę nominacji, zdobywając ich aż 16. Pobił tym samym dotychczasowy rekord 14 nominacji, którym mogły pochwalić się trzy filmy: "Wszystko o Ewie" (1950), "Titanic" (1997) oraz "La La Land" (2016).

Filmy nominowane w kategorii najlepszy film:

"Bugonia"
"F1: Film"
"Frankenstein"
"Hamnet"
"Wielki Marty"
"Jedna bitwa po drugiej"
"Wartość sentymentalna"
"Grzesznicy"
"Tajny agent"
"Sny o pociągach"

Jako że gala oscarowa to prawdziwe święto kina, Cinema City przygotowało także specjalną promocję na abonament kinowy UNLIMITED z tej okazji. Tylko do 16 marca z kodem OSCARS można wykupić członkostwo Unlimited z 50% zniżką na pierwszy miesiąc, przy wyborze miesięcznego planu płatności. Minimalny okres członkostwa to 3 miesiące, a koszt abonamentu zaczyna się od 45,99zł/mies. Czy się opłaca? Czy to ma s(e)ans? Sami odpowiedzcie sobie na to pytanie! Szczegóły dostępne są TUTAJ.


Jeśli jednak nie masz ochoty na dłuższe zobowiązania, a chcesz obejrzeć kilka filmów z tej listy, możesz wybrać KARNET NA FILMY OSCAROWE. Jest to nic innego jak 5 biletów za 100 zł, czyli 20 zł/bilet. Karnet można wykorzystać wyłącznie dla siebie, na wspólny wypad do kina z drugą osobą albo po prostu na seans z paczką znajomych. Karnet dostępny jest do zakupu wyłącznie stacjonarnie w każdym kinie Cinema City. Szczegóły dostępne są na stronie: https://www.cinema-city.pl/static/pl/pl/oscarowe-hity.
Informacja sponsorowana

