Chcesz nadrobić zaległości w kategorii NAJLEPSZY FILM? Wpadnij na weekend oscarowy do Cinema City!

W nocy z 15 na 16 marca, czyli z niedzieli na poniedziałek, poznamy laureatów nagród Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej, czyli Oscarów. Jeśli więc przed galą chcecie nadrobić wszystkie filmy nominowane w głównej kategorii – najlepszy film – nic prostszego. W najbliższy weekend 13–15 marca w Cinema City na wielkim ekranie wyświetlonych zostanie 10 filmów, które powalczą o nagrodę Akademii. Wśród nich będą także te, które wcześniej nie miały swojej kinowej premiery, tj. dwa filmy Netflixa – "Sny o pociągach" oraz "Frankenstein".
Czy 98. ceremonia wręczenia Oscarów będzie pełna niespodzianek? Kto będzie największym przegranym, a kto największym wygranym? Tego nie wiemy. Wiemy natomiast, że o statuetkę w kategorii najlepszy film walczy aż 10 filmów, które warto obejrzeć w kinowym fotelu i jeśli ktoś jeszcze nie miał ku temu okazji, może to łatwo nadrobić w zbliżający weekend.
Cinema City wyświetli bowiem od piątku do niedzieli wszystkie 10 produkcji, które walczą o nagrodę Akademii. Wśród nich będzie m.in. film "Grzesznicy
", który ustanowił nowy rekord jeśli chodzi o liczbę nominacji, zdobywając ich aż 16. Pobił tym samym dotychczasowy rekord 14 nominacji, którym mogły pochwalić się trzy filmy: "Wszystko o Ewie
" (1950), "Titanic
" (1997) oraz "La La Land
" (2016). Filmy nominowane w kategorii najlepszy film:
"Bugonia
"F1: Film
"Frankenstein
"Hamnet
"Wielki Marty
"Jedna bitwa po drugiej
"Wartość sentymentalna
"Grzesznicy
"Tajny agent
"Sny o pociągach
Jako że gala oscarowa to prawdziwe święto kina, Cinema City przygotowało także specjalną promocję na abonament kinowy UNLIMITED z tej okazji. Tylko do 16 marca z kodem OSCARS można wykupić członkostwo Unlimited z 50% zniżką na pierwszy miesiąc, przy wyborze miesięcznego planu płatności. Minimalny okres członkostwa to 3 miesiące, a koszt abonamentu zaczyna się od 45,99zł/mies. Czy się opłaca? Czy to ma s(e)ans? Sami odpowiedzcie sobie na to pytanie! Szczegóły dostępne są TUTAJ
.
Jeśli jednak nie masz ochoty na dłuższe zobowiązania, a chcesz obejrzeć kilka filmów z tej listy, możesz wybrać KARNET NA FILMY OSCAROWE. Jest to nic innego jak 5 biletów za 100 zł, czyli 20 zł/bilet. Karnet można wykorzystać wyłącznie dla siebie, na wspólny wypad do kina z drugą osobą albo po prostu na seans z paczką znajomych. Karnet dostępny jest do zakupu wyłącznie stacjonarnie w każdym kinie Cinema City. Szczegóły dostępne są na stronie: https://www.cinema-city.pl/static/pl/pl/oscarowe-hity
.
