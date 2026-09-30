Cheetos Popcorn debiutuje w Polsce! Nowa przekąska już w kinach Cinema City

Cheetos Popcorn to wspólny projekt Cinema City i PepsiCo, który odpowiada na rosnące zainteresowanie konsumentów nowymi smakami oraz przenosi charakterystyczne doświadczenie marki Cheetos wprost do kin. Zestawienie popcornu z serową przyprawą i kawałkami Cheetos Crunchy tworzy nieoczywistą kombinację smaków i tekstur. To idealny wybór dla wszystkich fanów serowych przekąsek, a także dla tych, którzy w kinowym barze szukają czegoś więcej.Produkt dostępny jest w każdym wariancie rozmiarowym: mały, średni, duży oraz Sharecorn. Dodatkowo w każdym kinie, Cinema City przygotowało próbki produktu, by móc przetestować go przed zakupem.Cheetos Popcorn rozpoczyna nowy rozdział w kategorii kinowych przekąsek, wprowadzając na polski rynek produkt, którego dotąd nie można było znaleźć w żadnym europejskim kinie. To właśnie Cinema City w Polsce, jako pierwsza sieć kin na kontynencie, wprowadza produkt do sprzedaży.– mówi Monika Wolska, Marketing Director Cinema City - Poland, Czechia & Slovakia.Nie ma na co czekać! Zaplanuj kolejną wizytę w kinie Cinema City już dziś i koniecznie wpadnij do baru przetestować tą nowość.