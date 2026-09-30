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Cheetos Popcorn debiutuje w Polsce! Nowa przekąska już w kinach Cinema City

Informacja sponsorowana / /
https://www.filmweb.pl/news/Cheetos+Popcorn+debiutuje+w+Polsce+Nowa+przek%C4%85ska+ju%C5%BC+w+kinach+Cinema+City-168834
Polscy kinomani jako pierwsi w Europie mogą spróbować Cheetos Popcorn – nowej kinowej przekąski, która dołączyła do oferty Cinema City. To połączenie chrupiącego popcornu z charakterystyczną, serową przyprawą Cheetos oraz kawałkami Cheetos Crunchy. Cheetos Popcorn jest już dostępny we wszystkich kinach Cinema City. 


Cheetos Popcorn to wspólny projekt Cinema City i PepsiCo, który odpowiada na rosnące zainteresowanie konsumentów nowymi smakami oraz przenosi charakterystyczne doświadczenie marki Cheetos wprost do kin. Zestawienie popcornu z serową przyprawą i kawałkami Cheetos Crunchy tworzy nieoczywistą kombinację smaków i tekstur. To idealny wybór dla wszystkich fanów serowych przekąsek, a także dla tych, którzy w kinowym barze szukają czegoś więcej. 

Produkt dostępny jest w każdym wariancie rozmiarowym: mały, średni, duży oraz Sharecorn. Dodatkowo w każdym kinie, Cinema City przygotowało próbki produktu, by móc przetestować go przed zakupem. 

Cheetos Popcorn rozpoczyna nowy rozdział w kategorii kinowych przekąsek, wprowadzając na polski rynek produkt, którego dotąd nie można było znaleźć w żadnym europejskim kinie. To właśnie Cinema City w Polsce, jako pierwsza sieć kin na kontynencie, wprowadza produkt do sprzedaży. 

- Cieszymy się, że to właśnie widzowie Cinema City jako pierwsi w Europie mogą spróbować Cheetos Popcorn. Naszym niezmiennym celem jest, aby wizyta w kinie była czymś więcej niż tylko seansem - to kompleksowe doświadczenie, którego ważną częścią są również kinowe przekąski – mówi Monika Wolska, Marketing Director Cinema City - Poland, Czechia & Slovakia.

Nie ma na co czekać! Zaplanuj kolejną wizytę w kinie Cinema City już dziś i koniecznie wpadnij do baru przetestować tą nowość. 
Informacja sponsorowana

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