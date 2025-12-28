Chevy Chase o swojej chorobie. Córka: W zasadzie powrócił z martwych

Chevy Chase o ciężkiej chorobie i powrocie do zdrowia

Chevy Chase w zwiastunie filmu "Kto się śmieje ostatni?"

Córka komika, Caley Chase, powiedziała, że jej ojciec "w zasadzie powrócił z martwych". Choć w tamtym czasie informowano, że Chase trafił do szpitala, nikt nie znał prawdziwej skali zagrożenia. Aktor spędził w placówce aż pięć tygodni, a lekarze długo nie dawali rodzinie żadnych gwarancji.Żona Chase’a, Jayni, wspomina w filmie moment, w którym wszystko się posypało.– mówi. Przyczyną była kardiomiopatia, choroba osłabiająca mięsień sercowy, związana z latami nadużywania alkoholu. Lekarze zdecydowali się wprowadzić aktora w śpiączkę farmakologiczną, co – jak przyznają jego bliscy – było ogromnym obciążeniem dla organizmu.Chase przeżył, ale nie wyszedł z tego bez konsekwencji. Do dziś zmaga się z problemami z pamięcią.– przyznaje aktor.To właśnie dlatego, gdy wraca temat jego dawnych konfliktów na planach filmowych i opinii o "trudnym charakterze", Chase reaguje szczerze: wielu z tych sytuacji po prostu nie pamięta.Dokument porusza też świeższą ranę. Aktor przyznaje, że zabolało go pominięcie podczas "SNL50: The Anniversary Special". Choć był obecny na sali, nie wyszedł na scenę razem z innymi gwiazdami.– mówi.Chevy Chase od kliku lat nie występuje na ekranie. Ostatnio można go było oglądać m.in. w komedii "Kto się śmieje ostatni?".