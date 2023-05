Z "Doktora Strange'a 2" do widowiska Marvela od Sony "Venom 3"

Baron Mordo spotka Venoma?

Co wiemy o filmie "Venom 3"?

Interesujące jest to, że Ejiofor ma już swoje miejsce w oficjalnym kinowym uniwersum Marvela . Pojawił się w widowiskach, w których wcielił się w Barona Mordo z kolei jest częścią komiksowego uniwersum Sony, którego związek z MCU pozostaje niedookreślony.Czy Ejiofor powróci jako Baron Mordo ? Tego nie wiadomo. Możliwe jednak, że zagra inną postać. Deadline, które ujawniło informację o angażu aktora, nie podaje żadnych szczegółów jego roli.Co w sumie nie powinno dziwić. Poza faktem, że film powstanie, tak naprawdę niewiele o nim wiadomo. Oczywiście jego gwiazdą jest ponownie Tom Hardy . Gra on nowojorskiego reportera, który dzięki tytułowemu kosmicznemu symbiontowi zyskuje supermoce. Wynaturzony, żarłoczny i agresywny Venom próbuje początkowo przejąć całkowicie kontrolę nad ciałem Brocka . Z czasem bohaterowie uczą się jednak koegzystować i razem walczą ze złoczyńcami.W obsadzie filmu jest także Juno Temple . Szczegóły jej roli również trzymane są w tajemnicy.Zdjęcia do widowiska powinny zacząć się w przyszłym miesiącu. Oczywiście strajk scenarzystów może wpłynąć na te plany.