Choć trudno w to uwierzyć, ta historia zdarzyła się naprawdę. "Mój przyjaciel Pingwin" już od piątku w kinach!

Zwiastun filmu "Mój przyjaciel pingwin"

Choć brzmi to nieprawdopodobnie – ta historia wydarzyła się naprawdę 13 lat temu u wybrzeży Brazylii, a teraz doczekała się ekranizacji, w której główną role zagrał Jean Reno . Aktor znany głównie z tytułowej roli w kultowym filmie " Leon Zawodowiec " ma szczęście do dobrych ról. Był trzykrotnie nominowany do nagrody Francuskiej Akademii Filmowej – Césara, za role w " Wielkim błękicie ", komedii " Goście, goście " oraz wspomnianym " Leonie Zawodowcu ". W 2000 roku otrzymał Honorową Europejską Nagrodę Filmową za europejski wkład w kino światowe. Mój przyjaciel Pingwin " w reżyserii Davida Schurmanna to mądra i wzruszająca historia, która poruszyła serca i wyobraźnię milionów ludzi na świecie. W piękny sposób pokazuje, że potrafimy żyć w harmonii ze zwierzętami na naszej planecie. Zdaniem VarietyRecenzenci amerykańskiego portalu uznali, żeI to niezależnie od tego, czy robimy to z ludźmi, zwierzętami czy planetą. W podobnym duchu o " Moim przyjacielu Pingwinie " napisał IndieWire.– możemy przeczytać na branżowym portalu.Uratowany z plamy ropy na oceanie mały pingwinek Dindim buduje więź ze swoim wybawcą. Jest ona tak silna, że nawet rozległy ocean nie jest w stanie ich rozdzielić. Każdego roku pingwin pokonuje 5000 mil morskich, aby wrócić do miejsca, w którym dostał drugie życie i znalazł drugi dom. W momencie, gdy jego nieobecność zacznie się przedłużać, cała lokalna społeczność z rybackiej wioski połączy siły, aby go odnaleźć.Wszystko wskazuje na to, że będzie to najpiękniejszy film familijny tej jesieni. Każde dziecko powinno go zobaczyć!Film "Mój przyjaciel Pingwin" do kin w całej Polsce trafi już 18 października.Dystrybutorem jest Media Squad Distribution.