Po widowisku "Avengers: Koniec gry" Chris Evans zapowiadał, że kończy z występami w filmach Marvela. Jak dowodzą zwiastuny nadchodzącego "Avengers: Doomsday", stało się inaczej. W najnowszym wywiadzie aktor zdradził, że między tymi filmami Marvel pukał do jego drzwi wielokrotnie.
Chris Evans o powrocie do roli Steve'a Rogersa
W finale filmu "Avengers: Koniec gry
" grany przez Evansa Steve Rogers
przeszedł na emeryturę i przekazał tarczę Kapitana Ameryki Samowi Wilsonowi
(Anthony Mackie
). Ale chociaż aktor zapowiedział, że rezygnuje, Marvel zachęcał go do powrotu. Evans spotkał się z szefem Marvel Studios Kevinem Feige'em i jego zastępcą, Louisem D'Esposito, jeszcze podczas prac nad "Końcem gry".
Panowie proponowali mu wówczas, żeby Steve Rogers
– tak jak zrobił swego czasu w komiksach – wrócił pod pseudonimem Nomad. Powiedzieli, że chcieliby dalej kręcić filmy ze mną. Steve nie byłby już Kapitanem Ameryką, tylko Nomadem. Przysłali mi prezentację i była świetna. Naprawdę. Ale z jakiegoś powodu w tamtym czasie byłem bardzo zadowolony z tego, jak wszystko się domknęło. Nie miałem poczucia, że chcę wówczas to zrobić
, skomentował Evans
. Po premierze "Końca gry" Evans w sekrecie spotykał się jeszcze kilkakrotnie z przedstawicielami Marvela.
Reżyser Anthony Russo
skomentował rozdźwięk między publicznymi komentarzami aktora o tym, że "nie wraca do zespołu", a jego spotkaniami ze studiem i ewentualnym powrotem: Bardzo zależy mu na tym, żeby zachować doświadczenie na seans w kinie. "Czemu miałbym to zaprzepaścić?", pytał. Z całej obsady jemu prawdopodobnie najbardziej zależy na tym aspekcie.
Wieść o powrocie Evansa
do roli udało się zachować w tajemnicy – aż do premiery pierwszego teasera "Avengers: Doomsday
". Marvel nie zwlekał więc z promowanim filmu informacją o powrocie Steve'a. Najnowszy zwiastun widowiska w zasadzie opiera się na jego postaci i zdradza nam, co robił Rogers
w międzyczasie.
Oczywiście, Evans
to nie jedyny członek ekipy, który "wraca do gry" po latach: w podobnej pozycji jest Robert Downey Jr
i stojący za kamerą bracia Russo
.
"Avengers: Doomsday" – najnowszy zwiastun
Nadchodzący film ma postawić bohaterów Marvela przed jednym z największych zagrożeń, z jakimi kiedykolwiek musieli się zmierzyć. Gdy multiwersum zacznie się rozpadać, postacie pochodzące z różnych Ziem będą zmuszone zjednoczyć siły. Ich przeciwnikiem zostanie Doktor Doom
, w którego wciela się Robert Downey Jr
.
Obsada zapowiada spotkanie bohaterów z kilku różnych zakątków uniwersum Marvela. W roli Thora powróci Chris Hemsworth
, a Anthony Mackie
ponownie zagra Sama Wilsona, nowego Kapitana Amerykę. Chris Evans
wystąpi jako Steve Rogers, natomiast Paul Rudd
znów wcieli się w Ant-Mana.
W filmie zobaczymy również Tenocha Huertę
jako Namora, Simu Liu
jako Shang-Chiego, Letitię Wright
jako Czarną Panterę, Kelseya Grammera
jako Bestię, Danny’ego Ramireza
jako Falcona oraz Winstona Duke’a
jako M’Baku. Do obsady dołącza także Tom Hiddleston
w roli Lokiego.
Nie zabraknie ponadto postaci związanych z uniwersum X-Men. Patrick Stewart
ponownie wcieli się w Profesora X, Ian McKellen
zagra Magneto, Alan Cumming
wystąpi jako Nightcrawler, a Rebecca Romijn
jako Mystique. James Marsden
powróci w roli Cyclopsa, natomiast Channing Tatum
zagra Gambita.
"Avengers: Doomsday
" zadebiutuje w kinach 18 grudnia.