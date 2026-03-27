Ten Avenger już potwierdził udział w "Avengers: Secret Wars"

Do kin nie weszło jeszcze widowisko "Avengers: Doomsday", a fani już zastanawiają się, kto zagra w kontynuacji pod tytułem "Avengers: Secret Wars". Wygląda na to, że jedna z gwiazd postanowiła uspokoić fanów i już potwierdziła swój udział.
Chris Evans wygadał się?
Tą gwiazdą jest Chris Evans
, który miał powiedzieć te oto słowa dotyczące "Avengers: Secret Wars"
: Zaczynam pracę nad kolejnym za parę miesięcy. Chris Evans
to pierwszy Kapitan Ameryka
w MCU
. Aktor pożegnał się z rolą w 2019 roku. Jego miejsce jako Kapitan Ameryka zajął Anthony Mackie
. Jednak przerwa od MCU w przypadku Evansa
nie trwała długo. Aktor został oficjalnie potwierdzony jako członek obsady "Avengers: Doomsday"
. Grany przez niego Steve Rogers
jest nawet bohaterem jednego z teaserów promujących widowisko.
Oczywiście udział Evansa
w "Avengers: Secret Wars"
niewiele wyjaśnia. Wręcz przeciwnie, otwiera nowe pole do spekulacji, w szczególności dotyczących tego, którą wersję postaci będzie grał w widowisku. Sporo fanów trzyma kciuki za złego Kapitana, członka organizacji HYDRA. "Avengers: Secret Wars"
ma trafić do kin w 2027 roku.
Teaser filmu "Avengers: Doomsday" z Chrisem Evansem