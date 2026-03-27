Ten Avenger już potwierdził udział w "Avengers: Secret Wars"

Do kin nie weszło jeszcze widowisko "Avengers: Doomsday", a fani już zastanawiają się, kto zagra w kontynuacji pod tytułem "Avengers: Secret Wars". Wygląda na to, że jedna z gwiazd postanowiła uspokoić fanów i już potwierdziła swój udział.

Chris Evans wygadał się?



Tą gwiazdą jest Chris Evans, który miał powiedzieć te oto słowa dotyczące "Avengers: Secret Wars": Zaczynam pracę nad kolejnym za parę miesięcy.


Chris Evans to pierwszy Kapitan Ameryka w MCU. Aktor pożegnał się z rolą w 2019 roku. Jego miejsce jako Kapitan Ameryka zajął Anthony Mackie. Jednak przerwa od MCU w przypadku Evansa nie trwała długo. Aktor został oficjalnie potwierdzony jako członek obsady "Avengers: Doomsday". Grany przez niego Steve Rogers jest nawet bohaterem jednego z teaserów promujących widowisko.

Oczywiście udział Evansa w "Avengers: Secret Wars" niewiele wyjaśnia. Wręcz przeciwnie, otwiera nowe pole do spekulacji, w szczególności dotyczących tego, którą wersję postaci będzie grał w widowisku. Sporo fanów trzyma kciuki za złego Kapitana, członka organizacji HYDRA.

"Avengers: Secret Wars" ma trafić do kin w 2027 roku.

Teaser filmu "Avengers: Doomsday" z Chrisem Evansem




