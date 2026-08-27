Chris Hansen wykupił reklamy przed seansami "Primetime". Gra go Robert Pattinson

Amerykańscy widzowie, którzy pójdą do kin na nowy film z Robertem Pattinsonem, muszą przygotować się na konfrontację z pierwowzorem postaci, w którą wcielił się aktor. Mowa o Chrisie Hansenie, który jest bohaterem "Primetime".
Dziennikarz wykorzystuje fakt, że nakręcili o nim film
Chris Hansen Getty Images © Mireya Acierto
to amerykański dziennikarz i osobowość telewizyjna, który zasłynął programem "To Catch a Predator"
. W jego ramach dziennikarz konfrontował się z osobami podejrzanymi o pedofilię. "Primetime"
z Pattinsonem
w roli Hansena opowiada właśnie o kulisach realizacji tego programu. Produkcja zadebiutuje na startującym w przyszłym tygodniu Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji
, a do amerykańskich kin wejdzie 25 września. Sam Hansen zobaczył w premierze filmu okazję do autopromocji. Jak donosi The Hollywood Reporter, Hansen wykupił reklamy przed każdym pokazem "Primetime" w amerykańskich kinach.
Widzowie filmu zobaczą więc spot promujący TruBlu, serwis streamingowy true crime, na którym dziennikarz kontynuuje polowanie na internetowych "drapieżników" w programie "Takedown with Chris Hansen". Niech wszyscy w kinie siądą. Mamy obecnie więcej platform niż kiedykolwiek, na których popełniane jest to niepokojące przęstepstwo. Zapraszam was na mój serwis streamingowy, TruBlu
, mówi Hansen w reklamie. Dziennikarz spienięża fakt, że stał się bohaterem filmu, chociaż – co ciekawe – sam go nie widział.
Studio A24 zaprosiło go na pokaz, ale odmówił, bo producenci wymagali od niego podpisania dokumentu, który uniemożliwiałby mu podjęcie kroków prawnych przeciwko wytwórni. Obecnie Hansen podobno konsultuje się z prawnikami w kwestii tego, jakie działania może podjąć w związku z premierą filmu.
O czym opowiada "Primetime"? Zobaczcie zwiastun
Historia przedstawiona w filmie skupia się na początkach programu "To Catch a Predator", emitowanego przez NBC w latach 2004-2007. Produkcja wykorzystywała ukryte kamery i prowokacje, podczas których demaskowano dorosłych mężczyzn próbujących nawiązać w internecie kontakty seksualne z osobami nieletnimi. Dla Hansena program stał się znakiem rozpoznawczym i przyniósł mu ogromną popularność.
"Primetime
" wyreżyserował Lance Oppenheim
, a scenariusz napisał Ajon Singh
. Film z Robertem Pattinsonem
w roli Chrisa Hansena zadebiutuje w polskich kinach 9 października.