Kto zagra u boku Sama Rockwella w nowym thrillerze psychologicznym?

Do sieci trafiła informacja o kolejnych gwiazdach w obsadzie thrillera psychologicznego "Tumor", w którym główne role grają Sam Rockwell i Maisy Stella. Ujawniono, że do projektu dołączyli Chris Messina, Michael Peña, Esai Morales oraz Gigi Zumbado. W Los Angeles zakończyły się już zdjęcia.
O czym opowie film?
Film jest nowym projektem reżysera i scenarzysty Williama Bridgesa
, znanego m.in. z "Jesteś tylko ty" i pracy przy "Czarnym lustrze
". "Tumor" opowiada historię prywatnego detektywa z Los Angeles (Rockwell
), który zostaje wynajęty do odnalezienia zaginionej córki bogatego biznesmena (Morales
). Trop prowadzi go do świata młodych, uprzywilejowanych mieszkańców miasta.
W trakcie śledztwa bohater zmaga się z objawami zaawansowanego guza mózgu, co sprawia, że jego postrzeganie rzeczywistości staje się coraz bardziej niepewne. W miarę rozwoju fabuły zaciera się granica między wspomnieniami a teraźniejszością, a na jaw wychodzą mroczne sekrety z jego przeszłości.
Moralesa
mogliśmy ostatnio oglądać m.in. w "Maszynie do zabijania
", Messinę
w serialu "Based on a True Story
", Zumbado
w "Prawniku z Lincolna
", a Peña
pojawił się w "Baw się dobrze i przeżyj
".
