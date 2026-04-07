Kto zagra u boku Sama Rockwella w nowym thrillerze psychologicznym?

Do sieci trafiła informacja o kolejnych gwiazdach w obsadzie thrillera psychologicznego "Tumor", w którym główne role grają Sam Rockwell i Maisy Stella. Ujawniono, że do projektu dołączyli Chris Messina, Michael Peña, Esai Morales oraz Gigi Zumbado. W Los Angeles zakończyły się już zdjęcia.

Film jest nowym projektem reżysera i scenarzysty Williama Bridgesa, znanego m.in. z "Jesteś tylko ty" i pracy przy "Czarnym lustrze". "Tumor" opowiada historię prywatnego detektywa z Los Angeles (Rockwell), który zostaje wynajęty do odnalezienia zaginionej córki bogatego biznesmena (Morales). Trop prowadzi go do świata młodych, uprzywilejowanych mieszkańców miasta.

W trakcie śledztwa bohater zmaga się z objawami zaawansowanego guza mózgu, co sprawia, że jego postrzeganie rzeczywistości staje się coraz bardziej niepewne. W miarę rozwoju fabuły zaciera się granica między wspomnieniami a teraźniejszością, a na jaw wychodzą mroczne sekrety z jego przeszłości.

Moralesa mogliśmy ostatnio oglądać m.in. w "Maszynie do zabijania", Messinę w serialu "Based on a True Story", Zumbado w "Prawniku z Lincolna", a Peña pojawił się w "Baw się dobrze i przeżyj". 

