Chris Messina w 4. sezonie "Białego Lotosu"?

Chris Messina może dołączyć do obsady 4. sezonu "Białego Lotosu". Aktor jest na wczesnym etapie rozmów z HBO w sprawie udziału w nowej odsłonie serialu Mike'a White'a. Umowa nie została jeszcze domknięta, ale wszystko wskazuje na to, że Messina dostał już oficjalną ofertę.
4. sezon "Białego Lotosu" – co wiemy do tej pory?
Jeśli negocjacje zakończą się sukcesem, Messina dołączy do wcześniej ogłoszonych nazwisk: Alexandra Ludwiga
oraz AJ Michalki
. W kuluarach wciąż mówi się także o możliwym udziale Heleny Bonham Carter
, choć HBO na razie nie potwierdziło jej angażu.
Casting do nowego sezonu "Białego Lotosu
" oficjalnie ruszył jesienią, co potwierdził szef HBO i HBO Max. Jak zwykle w przypadku tego serialu, twórcy trzymają szczegóły fabuły w tajemnicy.
"Biały Lotos", sezon 3.
Wiadomo natomiast, że czwarty sezon ma być kręcony we Francji – m.in. w Saint-Tropez. Produkcja może wystartować już wiosną. Nie wiadomo jeszcze, kogo dokładnie miałby zagrać Messina, ale mówi się, że chodzi o jedną z kluczowych ról, o którą starało się wielu aktorów.
"Biały Lotos
" od początku przyciąga mocne nazwiska. W trzecim sezonie, osadzonym w Tajlandii, pojawili się m.in. Walton Goggins
, Michelle Monaghan
, Carrie Coon
, Sam Rockwell
i Parker Posey
, a całość zebrała aż osiem aktorskich nominacji do Emmy.
Chris Messina znany jest m.in. z filmu "Air
" i serialu "Newsroom
". Niedawno zakończył też zdjęcia do wojennego dramatu "Pressure
", gdzie zagrał u boku Andrew Scotta
i Brendana Frasera
, a ostatnio można go było zobaczyć w filmie Clinta Eastwooda
"Przysięgły nr 2
".