Newsy Seriale Chris Messina w 4. sezonie "Białego Lotosu"?
Seriale

Chris Messina w 4. sezonie "Białego Lotosu"?

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Chris+Messina+w+4.+sezonie+%22Bia%C5%82ego+Lotosu%22+Aktor+prowadzi+rozmowy+z+HBO-164748
Chris Messina w 4. sezonie &quot;Białego Lotosu&quot;?
źródło: Getty Images
autor: Jemal Countess
Chris Messina może dołączyć do obsady 4. sezonu "Białego Lotosu". Aktor jest na wczesnym etapie rozmów z HBO w sprawie udziału w nowej odsłonie serialu Mike'a White'a. Umowa nie została jeszcze domknięta, ale wszystko wskazuje na to, że Messina dostał już oficjalną ofertę.

4. sezon "Białego Lotosu" – co wiemy do tej pory?



Jeśli negocjacje zakończą się sukcesem, Messina dołączy do wcześniej ogłoszonych nazwisk: Alexandra Ludwiga oraz AJ Michalki. W kuluarach wciąż mówi się także o możliwym udziale Heleny Bonham Carter, choć HBO na razie nie potwierdziło jej angażu.

Casting do nowego sezonu "Białego Lotosu" oficjalnie ruszył jesienią, co potwierdził szef HBO i HBO Max. Jak zwykle w przypadku tego serialu, twórcy trzymają szczegóły fabuły w tajemnicy.

"Biały Lotos", sezon 3.
Wiadomo natomiast, że czwarty sezon ma być kręcony we Francji – m.in. w Saint-Tropez. Produkcja może wystartować już wiosną. Nie wiadomo jeszcze, kogo dokładnie miałby zagrać Messina, ale mówi się, że chodzi o jedną z kluczowych ról, o którą starało się wielu aktorów.

"Biały Lotos" od początku przyciąga mocne nazwiska. W trzecim sezonie, osadzonym w Tajlandii, pojawili się m.in. Walton Goggins, Michelle Monaghan, Carrie Coon, Sam Rockwell i Parker Posey, a całość zebrała aż osiem aktorskich nominacji do Emmy.

Chris Messina – najważniejsze role



Chris Messina znany jest m.in. z filmu "Air" i serialu "Newsroom". Niedawno zakończył też zdjęcia do wojennego dramatu "Pressure", gdzie zagrał u boku Andrew Scotta i Brendana Frasera, a ostatnio można go było zobaczyć w filmie Clinta Eastwooda "Przysięgły nr 2".

Chris Messina w filmie "Air" – zobacz zwiastun



Powiązane artykuły Chris Messina

Zobacz wszystkie artykuły

Najnowsze Newsy

"KLAPS!" w kinach na półmetku drugiej edycji

Seriale

Wulgarny i niepoprawny "Ted" powraca. Zwiastun 2. sezonu tylko dla dorosłych

3 komentarze

Recenzja: "28 lat później – Część 2: Świątynia kości". To najlepsza część serii?

Filmy Multimedia

Jon Snow i Sansa Stark w gotyckim horrorze? Zobacz zwiastun

6 komentarzy
Filmy

Glen Powell w widowisku SF od twórcy kultowego serialu

5 komentarzy
Filmy

Twórca "Skomplikowanych" rozśmieszy abonentów Netfliksa

Seriale

Anne Hathaway zagra kobietę, która pokonała seryjnego mordercę

4 komentarze