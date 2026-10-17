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Chris Pratt i papież Leon XIV odkrywają tajemnice Watykanu. Zobacz zwiastun "Pétros Ení"

Variety / autor: /
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Chris Pratt i papież Leon XIV odkrywają tajemnice Watykanu. Zobacz zwiastun &quot;Pétros Ení&quot;
Chris Pratt i papież Leon XIV spotkali się w dokumencie "Pétros Ení" poświęconym historii grobu św. Piotra w Watykanie. Film przybliża religijne znaczenie tego miejsca oraz dzieje jednego z najważniejszych ośrodków chrześcijaństwa. Poniżej możecie obejrzeć jego zwiastun.

"Pétros Ení": zwiastun filmu




"Pétros Ení": tajemnice grobu św. Piotra



Tytuł filmu odnosi się do greckiego napisu "Piotr jest tutaj" odnalezionego w pobliżu miejsca pochówku apostoła. Korzystając z nieprezentowanych dotąd materiałów, twórcy pokazują, jak grób św. Piotra stał się celem pielgrzymek pierwszych chrześcijan, a następnie fundamentem pierwszej wielkiej bazyliki wzniesionej z inicjatywy cesarza Konstantyna.

Przewodnikiem widzów po podziemiach bazyliki św. Piotra jest hollywoodzki gwiazdor Chris Pratt, znany najlepiej z serii "Strażnicy Galaktyki" i "Jurassic World". W finałowych scenach filmu pojawia się papież Leon XIV, który opowiada o św. Piotrze i znaczeniu jego grobu znajdującego się pod watykańską bazyliką.


- To był niezwykły zaszczyt współpracować przy tym projekcie z papieżem Leonem i Watykanem. Historia św. Piotra stanowi fundament wiary chrześcijańskiej. Jestem głęboko wdzięczny za okazane mi zaufanie i dostęp do materiałów, dzięki którym mogliśmy przenieść jego dziedzictwo na ekran - przyznał Pratt w rozmowie z serwisem "Variety".

Reżyserką dokumentu jest hiszpańska filmowczyni Paula Ortiz, a scenariusz napisał Andrea Tornielli. 

Międzynarodowa dystrybucja kinowa "Pétros Ení" rozpocznie się w lutym 2027 roku, w pierwszych tygodniach Wielkiego Postu.

Pétros Ení  (2026)

 Pétros Ení

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