Chris Pratt i papież Leon XIV odkrywają tajemnice Watykanu. Zobacz zwiastun "Pétros Ení"

Chris Pratt i papież Leon XIV spotkali się w dokumencie "Pétros Ení" poświęconym historii grobu św. Piotra w Watykanie. Film przybliża religijne znaczenie tego miejsca oraz dzieje jednego z najważniejszych ośrodków chrześcijaństwa. Poniżej możecie obejrzeć jego zwiastun.
"Pétros Ení": zwiastun filmu
"Pétros Ení": tajemnice grobu św. Piotra
Tytuł filmu odnosi się do greckiego napisu "Piotr jest tutaj" odnalezionego w pobliżu miejsca pochówku apostoła. Korzystając z nieprezentowanych dotąd materiałów, twórcy pokazują, jak grób św. Piotra stał się celem pielgrzymek pierwszych chrześcijan, a następnie fundamentem pierwszej wielkiej bazyliki wzniesionej z inicjatywy cesarza Konstantyna.
Przewodnikiem widzów po podziemiach bazyliki św. Piotra jest hollywoodzki gwiazdor Chris Pratt
, znany najlepiej z serii "Strażnicy Galaktyki
" i "Jurassic World
". W finałowych scenach filmu pojawia się papież Leon XIV, który opowiada o św. Piotrze i znaczeniu jego grobu znajdującego się pod watykańską bazyliką.
- To był niezwykły zaszczyt współpracować przy tym projekcie z papieżem Leonem i Watykanem. Historia św. Piotra stanowi fundament wiary chrześcijańskiej. Jestem głęboko wdzięczny za okazane mi zaufanie i dostęp do materiałów, dzięki którym mogliśmy przenieść jego dziedzictwo na ekran - przyznał Pratt w rozmowie z serwisem "Variety".
Reżyserką dokumentu jest hiszpańska filmowczyni Paula Ortiz
, a scenariusz napisał Andrea Tornielli.
Międzynarodowa dystrybucja kinowa "Pétros Ení
" rozpocznie się w lutym 2027 roku, w pierwszych tygodniach Wielkiego Postu.