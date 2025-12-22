Newsy Filmy Inne Chris Rea nie żyje. Autor hitu "Driving Home for Christmas" miał 74 lata
Chris Rea nie żyje. Autor hitu "Driving Home for Christmas" miał 74 lata

W wieku 74 lat odszedł Chris Rea - brytyjski piosenkarz, gitarzysta, kompozytor filmowy oraz autor świątecznego evergreenu "Driving Home for Christmas". Miał 74 lata.   

Chris Rea: autor hitów



Jak przekazała rodzina, artysta odszedł dziś rano w szpitalu. Rea od wielu lat zmagał się z problemami zdrowotnymi. W 2001 roku, po tym jak zdiagnozowano u niego raka trzustki, przeszedł operację usunięcia narządu, a także części żołądka i jelita cienkiego. W 2016 roku doznał udaru. Rok później zasłabł na scenie podczas koncertu w Oksfordzie i trafił do szpitala. Od dawna zmagał się również z cukrzycą.

Chris Rea urodził się 4 marca 1951 roku w Middlesbrough w Anglii. Karierę muzyczną rozpoczął w latach 70. XX wieku, łącząc takie gatunki jak rock, blues i pop. Artysta wydał 25 albumów studyjnych, które rozeszły w nakładzie przekraczającym 40 milionów egzemplarzy. Do jego najbardziej znanych utworów należały "The Road to Hell",  "Looking for the Summer", "Josephine", "Fool (If You Think It’s Over)", a także wspomniany "Driving Home for Christmas" 

GettyImages-84880688.jpg Getty Images © Fin Costello


Chris Rea: kariera filmowa



Już w dzieciństwie Chris Rea marzył o pracy w świecie kina - chciał pisać scenariusze oraz komponować muzykę filmową. Zrealizował te ambicje m.in. w 1993 roku, tworząc utwór tytułowy i ścieżkę dźwiękową do dramatu "Soft Top Hard Shoulder". Kilka lat później był autorem scenariusza i producentem filmu "La Passione" (1996), którego fabuła nawiązywała do jego młodzieńczej fascynacji sportami motorowymi oraz postacią kierowcy Formuły 1 Ferrari, Wolfganga von Tripsa.

W 1999 roku Rea zagrał główną rolę w komedii "Parting Shots", w której partnerowali mu m.in. John Cleese, Bobowi Hoskinsowi i Joannie Lumley. Zagrał postać mężczyzny, który po otrzymaniu diagnozy nowotworowej i informacji o kilku tygodniach życia decyduje się rozliczyć z ludźmi, którzy w przeszłości wyrządzili mu krzywdę. 

W kolejnych latach powstały jeszcze dwa pełnometrażowe filmy związane z projektem "Santo Spirito Blues". Jak podkreślał sam artysta, ich realizacja była podyktowana przede wszystkim chęcią stworzenia muzyki filmowej.   

