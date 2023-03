Chris Rock opowiada o The Slap i drwi z Willa Smitha w stand-upie Netfliksa

Getty Images © Myung Chun

The Slap

Chris Rock mówi o The Slap w stand-upie Netfliksa

Od niesławnego incydentu podczas gali rozdania Oscarów minął już prawie rok. Chris Rock , który został uderzony w twarz przez urażonego jego żartem Willa Smitha Zrealizowany dla Netfliksa stand-upbył pierwszym tego typu wydarzeniem transmitowanym przez platformę streamingową na żywo.– mówił.Komik zdradził też, że tytuł(selektywne oburzenie) odnosi się do Willa Smitha . Przypomniał sytuację z programu "Red Table Talk", w którym Smith wystąpił wraz z żoną Jadą Pinkett-Smith . Ustosunkowali się wówczas do plotek dotyczących ich związku i zdrady, jakiej aktorka miała dopuścić się wobec partnera. Rock stwierdził, że publiczne upokorzenie, jakiego doznał wówczas, było znacznie bardziej bolesne od jego żartu. Komik zadzwonił nawet, by przekazać wyrazy współczucia, jednaknie odebrał telefonu.– podsumował.