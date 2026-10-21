Christina Applegate nie ma stwardnienia rozsianego. Przez kilka lat żyła z błędną diagnozą

Christina Applegate po kilku miesiącach wróciła do swojego podcastu "MeSsy" i podzieliła się ze słuchaczami zaskakującą wiadomością. Aktorka, u której w 2021 roku zdiagnozowano stwardnienie rozsiane, dowiedziała się, że diagnoza ta była błędna. Nie oznacza to jednak, że jej stan zdrowia się poprawił. Nadal zmaga się z poważnymi objawami, a ich przyczyna pozostaje nieznana.
"Trudno opisać, co czułam"
Applegate Getty Images © Emma McIntyre
opowiedziała o wszystkim w dwuczęściowym odcinku podcastu, który prowadzi wspólnie z Jamie-Lynn Sigler
, aktorką znaną z serialu "Rodzina Soprano
". Jak wyjaśniła, do zmiany diagnozy doprowadziło wykorzystanie nowych technologii medycznych: To może brzmieć jak świetna wiadomość, ale dla mnie oznacza powrót do punktu wyjścia. Trudno opisać, co czułam, kiedy moja lekarka weszła do sali i powiedziała: "Gratulacje, nie ma pani stwardnienia rozsianego". Applegate
podkreśliła, że nie odczuła żadnej poprawy. Wręcz przeciwnie, pod pewnymi względami jej stan się pogorszył. Nadal doświadcza objawów charakterystycznych dla stwardnienia rozsianego, ale lekarze ustalili, że ich przyczyna musi być inna. Aktorka zwróciła też uwagę, że błędne diagnozy stwardnienia rozsianego nie należą do rzadkości. Applegate
po raz pierwszy poinformowała o swojej chorobie w 2021 roku. Rok później zakończyła się emisja serialu "Już nie żyjesz
", po którym wycofała się z aktorstwa. Od tego czasu otwarcie mówiła o życiu z chorobą i wykorzystywała swoją rozpoznawalność, by zwiększać świadomość na temat stwardnienia rozsianego. Wspólnie z Sigler
, która również zmaga się z tą chorobą, uruchomiła wspomniany podcast, w którym obie dzieliły się swoimi doświadczeniami. Nowe ustalenia dotyczące jej zdrowia wywołały jednak u Applegate
poczucie zagubienia. Aktorka przyznała, że czuje się tak, jakby zawiodła społeczność osób ze stwardnieniem rozsianym, z którą przez kilka lat była mocno związana. Miałam powód, dla którego każdy mój dzień był tak trudny. A teraz nie znam tego powodu. To bardzo niepokojące i dezorientujące.
W drugiej części odcinka Applegate
wróciła myślami do ostatnich pięciu lat i opowiedziała o emocjonalnych konsekwencjach diagnozy, a następnie jej zakwestionowania. Przyznała, że zmaga się z głęboką depresją, straciła pracę, a choroba całkowicie odmieniła jej życie.