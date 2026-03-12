Twórca filmu "Śmierć nadejdzie dziś" pracuje nad nowym horrorem

Do sieci trafiła informacja, że Christopher Landon przygotowuje kolejny film grozy. Twórca takich filmów jak "Piękna i rzeźnik" i "Śmierć nadejdzie dziś" stanie za kamerą nadprzyrodzonego horroru "Final Boarding", który powstanie dla wytwórni Screen Gems należącej do Sony Pictures. Landon będzie też autorem scenariusza. TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ
Pierwsze informacje o filmie
Getty Images © Amy Sussman
Film będzie adaptacją opowiadania autorstwa Clarence'a Hammonda
, który zaangażuje się także w projekt jako producent. Szczegóły fabuły trzymane są na razie w tajemnicy. Wiadomo jednak, że Landon
oprze swój tekst zarówno na oryginalnym tekście Hammonda
, jak i wcześniejszej wersji scenariusza przygotowanej przez Javiera Gullóna
.
Jako reżyser Landon
zadebiutował filmem "Burning Palms
" z 2010 roku. Ostatnim jak dotąd dziełem Amerykanina jest "Przyjmij / Odrzuć
". Jako scenarzysta niedawno pracował też nad horrorem "Heart Eyes
", a wcześniej nad kilkoma odsłonami słynnego cyklu "Paranormal Activity
". "Final Boarding"
nie jest jedynym projektem szykowanym przez Landona
- twórca ma w planach realizację thrillera "Blink of an Eye" dla platformy Netflix.
"Śmierć nadejdzie dziś" - zwiastun