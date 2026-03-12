Newsy Filmy Twórca filmu "Śmierć nadejdzie dziś" pracuje nad nowym horrorem
Filmy

Twórca filmu "Śmierć nadejdzie dziś" pracuje nad nowym horrorem

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Christopher+Landon+wyre%C5%BCyseruje+horror+%22Final+Boarding%22+na+podstawie+opowiadania+Clarence%27a+Hammonda-165584
Twórca filmu &quot;Śmierć nadejdzie dziś&quot; pracuje nad nowym horrorem
źródło: Getty Images
autor: Gregg DeGuire
Do sieci trafiła informacja, że Christopher Landon przygotowuje kolejny film grozy. Twórca takich filmów jak "Piękna i rzeźnik" i "Śmierć nadejdzie dziś" stanie za kamerą nadprzyrodzonego horroru "Final Boarding", który powstanie dla wytwórni Screen Gems należącej do Sony Pictures. Landon będzie też autorem scenariusza.

TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ


Pierwsze informacje o filmie



GettyImages-2209295560.jpg Getty Images © Amy Sussman


Film będzie adaptacją opowiadania autorstwa Clarence'a Hammonda, który zaangażuje się także w projekt jako producent. Szczegóły fabuły trzymane są na razie w tajemnicy. Wiadomo jednak, że Landon oprze swój tekst zarówno na oryginalnym tekście Hammonda, jak i wcześniejszej wersji scenariusza przygotowanej przez Javiera Gullóna.

Jako reżyser Landon zadebiutował filmem "Burning Palms" z 2010 roku. Ostatnim jak dotąd dziełem Amerykanina jest "Przyjmij / Odrzuć". Jako scenarzysta niedawno pracował też nad horrorem "Heart Eyes", a wcześniej nad kilkoma odsłonami słynnego cyklu "Paranormal Activity". "Final Boarding" nie jest jedynym projektem szykowanym przez Landona - twórca ma w planach realizację thrillera "Blink of an Eye" dla platformy Netflix. 

"Śmierć nadejdzie dziś" - zwiastun



Powiązane artykuły Christopher Landon

Zobacz wszystkie artykuły

Najnowsze Newsy

Seriale

Ze "Słodkich kłamstewek" do "Słonecznego patrolu"

Festiwale i nagrody Filmy

Iran zaatakuje Oscary? FBI wydało ostrzeżenie

Filmy

Filmweb poleca "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej"

Nowy psychothriller dla miłośników mocnych wrażeń

Filmy

"The Batman Part II" ma problem. Nikt nie chce zagrać tej postaci

18 komentarzy
Filmy Publicystyka

Czy Oscary mają sens?

18 komentarzy
Inne Filmy

Barbra Streisand otrzyma honorową Złotą Palmę

1 komentarz