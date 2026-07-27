Jakiego filmu na pewno nie nakręci Christopher Nolan?

Jak informowaliśmy na stronach Filmwebu, Christopher Nolan zasugerował, że w przyszłości chciałby nakręcić horror (więcej na ten temat znajdziecie TUTAJ). Jest jednak gatunek, z jakim na pewno nie planuje się mierzyć.
Christopher Nolan o komediach romantycznych
Goszcząc w talk show Jimmy'ego Fallona
, Nolan
zdradził, że najtrudniejszym gatunkiem filmowym jest jego zdaniem... komedia romantyczna: Myślę, że zrobienie komedii romantycznej byłoby niesamowicie trudne. Uwielbiam oglądać te filmy. Ale moim zdaniem ludzie, którzy reżyserują komedie, którzy robią komedie, mierzą się z jednym z najtrudniejszych zadań na świecie: sprawić, by ludzie się śmiali
– powiedział.
Kręcąc film, podejmuje się ryzyko. Jeśli pokazuję ludziom film i być może nie reagują oni na niektóre jego fragmenty tak, jak sobie założyłem, myślę "Ach, nie zrozumieli. Trudno". Ale to tak nie działa, kiedy robisz komedię. Więc byłbym przerażony, gdybym miał to zrobić Getty Images © NBC
– dodał.
Filmy Christophera Nolana w podcaście Mam parę uwag
Przypominamy odcinki podcastu Mam parę uwag, w których Julia Taczanowska i Jakub Popielecki rozmawiają o filmach Christophera Nolana
– "Tenecie
", "Oppenheimerze
" i "Odysei
".
Najważniejsze filmy Christophera NolanaChristopher Nolan
to brytyjski reżyser, laureat Oscarów za dramat biograficzny "Oppenheimer
". W jego filmografii znajdziemy kryminały i thrillery ("Śledząc
", "Memento
", "Bezsenność
"), filmy sci-fi ("Incepcja
", "Interstellar
"), dramaty ("Prestiż
", "Dunkierka
") i filmy superbohaterskie (trylogia Mrocznego Rycerza). Aktualnie jego filmografię zamyka "Odyseja
".
Tier lista: komedie romantyczne
Przypominamy odcinek programu Tier lista, w którym Łukasz Muszyński, Maciej Satora i Marcin Tarkowski rozmawiają o kultowych komediach romantycznych: