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Jakiego filmu na pewno nie nakręci Christopher Nolan?

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Christopher+Nolan%3A+%22Najtrudniejszy+gatunek+filmowy+Komedia+romantyczna%22-167767
Jakiego filmu na pewno nie nakręci Christopher Nolan?
źródło: Getty Images
autor: Dominik Bindl
Jak informowaliśmy na stronach Filmwebu, Christopher Nolan zasugerował, że w przyszłości chciałby nakręcić horror (więcej na ten temat znajdziecie TUTAJ). Jest jednak gatunek, z jakim na pewno nie planuje się mierzyć.

Christopher Nolan o komediach romantycznych


Goszcząc w talk show Jimmy'ego Fallona, Nolan zdradził, że najtrudniejszym gatunkiem filmowym jest jego zdaniem... komedia romantyczna:

Myślę, że zrobienie komedii romantycznej byłoby niesamowicie trudne. Uwielbiam oglądać te filmy. Ale moim zdaniem ludzie, którzy reżyserują komedie, którzy robią komedie, mierzą się z jednym z najtrudniejszych zadań na świecie: sprawić, by ludzie się śmiali – powiedział.

GettyImages-2286752539.jpg Getty Images © NBC

Kręcąc film, podejmuje się ryzyko. Jeśli pokazuję ludziom film i być może nie reagują oni na niektóre jego fragmenty tak, jak sobie założyłem, myślę "Ach, nie zrozumieli. Trudno". Ale to tak nie działa, kiedy robisz komedię. Więc byłbym przerażony, gdybym miał to zrobić – dodał.

Filmy Christophera Nolana w podcaście Mam parę uwag


Przypominamy odcinki podcastu Mam parę uwag, w których Julia Taczanowska i Jakub Popielecki rozmawiają o filmach Christophera Nolana – "Tenecie", "Oppenheimerze" i "Odysei".



 

Najważniejsze filmy Christophera Nolana


Christopher Nolan to brytyjski reżyser, laureat Oscarów za dramat biograficzny "Oppenheimer". W jego filmografii znajdziemy kryminały i thrillery ("Śledząc", "Memento", "Bezsenność"), filmy sci-fi ("Incepcja", "Interstellar"), dramaty ("Prestiż", "Dunkierka") i filmy superbohaterskie (trylogia Mrocznego Rycerza). Aktualnie jego filmografię zamyka "Odyseja".

Tier lista: komedie romantyczne


Przypominamy odcinek programu Tier lista, w którym Łukasz Muszyński, Maciej Satora i Marcin Tarkowski rozmawiają o kultowych komediach romantycznych: 


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