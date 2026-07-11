Christopher Nolan: Nagonka na "Odyseję" jest "nieważna"

Jeszcze przed premierą "Odyseja" Christophera Nolana spotkała się z silnym sprzeciwem. Internauci z Elonem Muskiem na czele rzucili się na reżysera, krytykując kolejne elementy widowiska: od castingu Lupity Nyong'o i Elliota Page'a przez design zbroi Agamemnona po amerykański akcent gwiazd. W wywiadzie dla The Telegraph reżyser zabrał głos w sprawie. Jego zdaniem tego typu przedpremierowy dyskurs nie ma znaczenia.
Nolan odpowiada krytykom "Odysei" To normalna kolej rzeczy
, powiedział Nolan
o przedpremierowym backlashu. Ale te dyskusje, które mają miejsce, zanim ludzie obejrzeli film, zawsze okazują się nieważne. Bo nikt, kto bierze w nich udział, nie wie jeszcze, jaki jest film. Pamiętajcie, spędziłem 10 lat zajmując się Batmanem,
zaznacza reżyser. Kiedy zabrałem się za "Batmana – Początek", scenarzyści i rysownicy pracowali nad tą uwielbianą postacią przez prawie 65 lat. I wokół było dużo silnych opinii o tym, co on reprezentuje. W czasie kręcenia tej trylogii nauczyłem się, że nie możesz się tym martwić. Musisz oddać hołd oryginalnemu tekstowi interpretując go najsilniej, jak potrafisz. Koniec końców fani – nawet kiedy robiliśmy coś, czego sami by nie zrobili – docenili szczerą próbę stworzenia na ekranie najlepszej wersji, na jaką było nas stać
, dodał Nolan
. Mogę jedynie zrobić najlepszy film, jaki potrafię, pozostając przy tym możliwie szczerym. Efekt będzie różnić się od wersji, jaką zrobiłby ktoś inny. Ale na tym polega adaptacja.
Premiera filmu: 17 lipca.
"Odyseja" – zwiastun "Odyseja"
jest adaptacją słynnego eposu Homera. Opowiada o wydarzeniach rozgrywających się po zakończeniu wojny trojańskiej. Jeden z jej bohaterów, król Itaki Odyseusz, rozpoczyna podróż powrotną do domu. To, co powinno być krótką wyprawą, zmienia się w 10-letnią przygodę pełną niebezpieczeństw, legendarnych stworzeń i wtrącania się we wszystko bogów. A tymczasem w Itace żona i syn Odyseusza stają przez coraz trudniejszym zadaniem pozostania wiernymi i pełnymi nadziei...
Gwiazdą widowiska jest Matt Damon
. W obsadzie są również m.in. Charlize Theron
, Anne Hathaway
, Tom Holland
, Zendaya
, Robert Pattinson
, Lupita Nyong'o
, Mia Goth
czy Elliot Page
.