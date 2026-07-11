Newsy Filmy Christopher Nolan: Nagonka na "Odyseję" jest "nieważna"
Filmy

Christopher Nolan: Nagonka na "Odyseję" jest "nieważna"

Variety / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Christopher+Nolan%3A+Nagonka+na+%22Odysej%C4%99%22+jest+%22niewa%C5%BCna%22-167521
Christopher Nolan: Nagonka na &quot;Odyseję&quot; jest &quot;nieważna&quot;
źródło: Getty Images
autor: Tim P. Whitby
Jeszcze przed premierą "Odyseja" Christophera Nolana spotkała się z silnym sprzeciwem. Internauci z Elonem Muskiem na czele rzucili się na reżysera, krytykując kolejne elementy widowiska: od castingu Lupity Nyong'o i Elliota Page'a przez design zbroi Agamemnona po amerykański akcent gwiazd. W wywiadzie dla The Telegraph reżyser zabrał głos w sprawie. Jego zdaniem tego typu przedpremierowy dyskurs nie ma znaczenia.
   

Nolan odpowiada krytykom "Odysei"



odyseja-2.jpg


To normalna kolej rzeczy, powiedział Nolan o przedpremierowym backlashu. Ale te dyskusje, które mają miejsce, zanim ludzie obejrzeli film, zawsze okazują się nieważne. Bo nikt, kto bierze w nich udział, nie wie jeszcze, jaki jest film.
     
Pamiętajcie, spędziłem 10 lat zajmując się Batmanem, zaznacza reżyser. Kiedy zabrałem się za "Batmana – Początek", scenarzyści i rysownicy pracowali nad tą uwielbianą postacią przez prawie 65 lat. I wokół było dużo silnych opinii o tym, co on reprezentuje. W czasie kręcenia tej trylogii nauczyłem się, że nie możesz się tym martwić. Musisz oddać hołd oryginalnemu tekstowi interpretując go najsilniej, jak potrafisz.
        
Koniec końców fani – nawet kiedy robiliśmy coś, czego sami by nie zrobili – docenili szczerą próbę stworzenia na ekranie najlepszej wersji, na jaką było nas stać, dodał Nolan. Mogę jedynie zrobić najlepszy film, jaki potrafię, pozostając przy tym możliwie szczerym. Efekt będzie różnić się od wersji, jaką zrobiłby ktoś inny. Ale na tym polega adaptacja.
  
Premiera filmu: 17 lipca.
     

"Odyseja" – zwiastun




"Odyseja" jest adaptacją słynnego eposu Homera. Opowiada o wydarzeniach rozgrywających się po zakończeniu wojny trojańskiej. Jeden z jej bohaterów, król Itaki Odyseusz, rozpoczyna podróż powrotną do domu. To, co powinno być krótką wyprawą, zmienia się w 10-letnią przygodę pełną niebezpieczeństw, legendarnych stworzeń i wtrącania się we wszystko bogów. A tymczasem w Itace żona i syn Odyseusza stają przez coraz trudniejszym zadaniem pozostania wiernymi i pełnymi nadziei...
       
Gwiazdą widowiska jest Matt Damon. W obsadzie są również m.in. Charlize Theron, Anne Hathaway, Tom Holland, Zendaya, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Mia Goth czy Elliot Page

Powiązane artykuły Christopher Nolan

Zobacz wszystkie artykuły

Odyseja  (2026)

 Odyseja

Powrót Odyseusza  (2024)

 Powrót Odyseusza

Odyseja  (1997)

 Odyseja

Spojrzenie Odyseusza  (1995)

 Spojrzenie Odyseusza

Najnowsze Newsy

Filmy

Gwiazdor "Gorącej rywalizacji" u boku Billie Eilish

15 komentarzy
Inne Filmy

Gwiazdor hitu Netfliksa uniewinniony

10 komentarzy
Filmy

Kolejny film Guya Ritchiego opóźniony

5 komentarzy
Rankingi Filmy

Lepiej z nimi nie zadzierać. Niezapomniani ekranowi mściciele

26 komentarzy
Filmy

Powstaje biografia Louisa de Funèsa. Kto zagra główną rolę?

11 komentarzy
Filmy

"A teraz wiosna" Kamili Serwickiej na festiwalu filmowym w Locarno

Festiwale i nagrody Filmy

Gdynia 2026: Konkurs Audiodeskrypcja Roku