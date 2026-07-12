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Christopher Nolan chwali Gen Z za krytykę AI

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Christopher+Nolan+chwali+Gen+Z+za+krytyk%C4%99+AI-167528
Christopher Nolan chwali Gen Z za krytykę AI
źródło: Getty Images
autor: Aalok Soni
Christopher Nolan zabrał głos w sprawie literek i wypowiedział się o AI oraz Gen Z. Twórca pochwalił młode pokolenie za odrzucenie sztucznej inteligencji. W wywiadzie dla "The Telegraph" reżyser zaznaczył, że chociaż nie wszystkie sposoby wykorzystania AI są "bezużyteczne", sztuczna inteligencja pojawia się w Hollywood w "najmniej odpowiednim momencie".
    

Co sądzi Nolan o sztucznej inteligencji i młodym pokoleniu?



GettyImages-2271529135.jpg Getty Images © David Becker

W toku swojego życia nigdy nie widziałem tak błyskawicznego i jednoznacznego odrzucenia rzekomo gigantycznego technologicznego skoku, przyznał reżyser. Tak wiele energii poświęcono na wprowadzenie AI, ale jeśli spojrzysz na reakcję przedstawicieli młodego pokolenia, oni kompletnie to odrzucają.

Nolan powołał się na swoje dzieci: Ich ocena tzw. AI "slopu" była momentalna i surowa. Bardzo szybko zobaczyli, czym to jest. Jest im łatwiej to zidentyfikować, bo to wyrasta z internetowego świata, który dobrze znają. I chociaż nie znaczy to, że każdy aspekt tej technologii jest bezużyteczny czy bezwartościowy, w świecie kina pojawia się w najmniej odpowiednim momencie. Po latach dążenia do wirtualnych przestrzeni, widzimy powrót zainteresowania bardziej namacalnymi, rzeczywistymi formami opowiadania historii.
     
Nolan pochwalił też młodych reżyserów takich jak Curry Barker i Kane Parsons (twórców – odpowiednio – "Obsesji" i "Backrooms") za to, że kiedy to możliwe, wykorzystują praktyczne efekty specjalne. Zwrócił uwagę, że młoda widownia chce oglądać ich filmy.
 
Myślę, że kino jest istotne, ważne i dalej się rozwija. Mamy tych nowych twórców, którzy czynią to medium swoim i popychają je do przodu, podsumował twórca.
     
Już 17 lipca do kin wejdzie nowy film Nolana, "Odyseja".
        

"Odyseja" – zwiastun




"Odyseja" jest adaptacją słynnego eposu Homera. Opowiada o wydarzeniach rozgrywających się po zakończeniu wojny trojańskiej. Jeden z jej bohaterów, król Itaki Odyseusz, rozpoczyna podróż powrotną do domu. To, co powinno być krótką wyprawą, zmienia się w 10-letnią przygodę pełną niebezpieczeństw, legendarnych stworzeń i wtrącania się we wszystko bogów. A tymczasem w Itace żona i syn Odyseusza stają przez coraz trudniejszym zadaniem pozostania wiernymi i pełnymi nadziei...
       
Gwiazdą widowiska jest Matt Damon. W obsadzie są również m.in. Charlize Theron, Anne Hathaway, Tom Holland, Zendaya, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Mia Goth czy Elliot Page

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