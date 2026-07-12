Christopher Nolan chwali Gen Z za krytykę AI

Christopher Nolan zabrał głos w sprawie literek i wypowiedział się o AI oraz Gen Z. Twórca pochwalił młode pokolenie za odrzucenie sztucznej inteligencji. W wywiadzie dla "The Telegraph" reżyser zaznaczył, że chociaż nie wszystkie sposoby wykorzystania AI są "bezużyteczne", sztuczna inteligencja pojawia się w Hollywood w "najmniej odpowiednim momencie".
Co sądzi Nolan o sztucznej inteligencji i młodym pokoleniu?
W toku swojego życia nigdy nie widziałem tak błyskawicznego i jednoznacznego odrzucenia rzekomo gigantycznego technologicznego skoku Getty Images © David Becker
, przyznał reżyser. Tak wiele energii poświęcono na wprowadzenie AI, ale jeśli spojrzysz na reakcję przedstawicieli młodego pokolenia, oni kompletnie to odrzucają. Nolan
powołał się na swoje dzieci: Ich ocena tzw. AI "slopu" była momentalna i surowa. Bardzo szybko zobaczyli, czym to jest. Jest im łatwiej to zidentyfikować, bo to wyrasta z internetowego świata, który dobrze znają. I chociaż nie znaczy to, że każdy aspekt tej technologii jest bezużyteczny czy bezwartościowy, w świecie kina pojawia się w najmniej odpowiednim momencie. Po latach dążenia do wirtualnych przestrzeni, widzimy powrót zainteresowania bardziej namacalnymi, rzeczywistymi formami opowiadania historii.
Nolan
pochwalił też młodych reżyserów takich jak Curry Barker
i Kane Parsons
(twórców – odpowiednio – "Obsesji
" i "Backrooms
") za to, że kiedy to możliwe, wykorzystują praktyczne efekty specjalne. Zwrócił uwagę, że młoda widownia chce oglądać ich filmy. Myślę, że kino jest istotne, ważne i dalej się rozwija. Mamy tych nowych twórców, którzy czynią to medium swoim i popychają je do przodu
, podsumował twórca.
Już 17 lipca do kin wejdzie nowy film Nolana
, "Odyseja
".
"Odyseja" – zwiastun "Odyseja"
jest adaptacją słynnego eposu Homera. Opowiada o wydarzeniach rozgrywających się po zakończeniu wojny trojańskiej. Jeden z jej bohaterów, król Itaki Odyseusz, rozpoczyna podróż powrotną do domu. To, co powinno być krótką wyprawą, zmienia się w 10-letnią przygodę pełną niebezpieczeństw, legendarnych stworzeń i wtrącania się we wszystko bogów. A tymczasem w Itace żona i syn Odyseusza stają przez coraz trudniejszym zadaniem pozostania wiernymi i pełnymi nadziei...
Gwiazdą widowiska jest Matt Damon
. W obsadzie są również m.in. Charlize Theron
, Anne Hathaway
, Tom Holland
, Zendaya
, Robert Pattinson
, Lupita Nyong'o
, Mia Goth
czy Elliot Page
.