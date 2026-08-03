Jaki problem z krytykami-amatorami ma Christopher Nolan?

W dzisiejszych czasach każdy czuje się krytykiem filmowym. Każdy może wyrazić swoją opinię w mediach społecznościowych lub na portalach poświęconych filmom. Nie podoba się to Christopherowi Nolanowi.
Christopher Nolan o narracji filmowej i współczesnej krytyce
Promocja "Odysei
" to dla Christophera Nolana
prawdziwa odyseja. Podczas promocji filmu w Chinach, twórca "Oppenheimera
" gościł w podcaście prowadzonym przez Zhong Shu. Reżyser wypowiedział się na temat filmowej narracji i współczesnej krytyki. Krytyka, która często uderza w filmy, wygląda tak: "Och, bohater musi budzić sympatię, dlatego manipuluje się nim na różne sposoby albo się go zmienia". A to fundamentalna wada krytyki filmowej, a właściwie krytyki narracji. Bo umiejętność zidentyfikowania mechanizmu nie unieważnia go. I to jest prawdziwy problem współczesnej krytyki
– powiedział. Nolan
kontynuował: Ludzie myślą "Ponieważ rozumiem, dlaczego ta historia tak na mnie wpływa, to znaczy, że ona nie działa". A nie na tym polega opowiadanie historii. Dlatego kiedy tworzymy w historii bohaterską postać, jako opowiadacze, musimy mieć na uwadze energię, jaką publiczność wnosi do tej opowieści oraz interakcje między naszą intencją a tym, jak ją odbierze publiczność. Fakt, że ten mechanizm jest dla ludzi rozpoznawalny, nie unieważnia go.
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Christopher Nolan na uroczystej premierze "Odysei" w Chińskim Narodowym Muzeum FilmowymPatrzymy więc na lingua franca opowiadania historii, tworzoną przez Hollywood przez ostatnie sto lat, która jest czymś uniwersalnym. Niesamowite jest w nim to, że to odrębny język, zrozumiały dla ludzi na całym świecie To bardzo, bardzo przystępny współczesny język opowiadania historii, w którym są pewne zasady i konwencje. Może te konwencje łamać. Można je naginać. Można je zmieniać. Ale przez cały czas trzeba być ich świadomym.
Ale jak to się ma do amatorskich krytyków? Nolan
powiedział: Amatorscy krytycy mają poczucie, że skoro zidentyfikowali ten mechanizm, to to go unieważnia. Tak może być w przypadku niektórych elementów, i prowadzi to do ewolucji gramatyki filmowej i języku filmu. Gdy trop staje się dla publiczności zbyt znajomy, trzeba go zmienić. Ale my, jako filmowcy, korzystamy z tego współczesnego języka. Budujemy na tym zrozumieniu. Nasza publiczność widziała wiele filmów i rozumie ten język.
"Odyseja" w podcaście Mam parę uwag
Przypominamy odcinek podcastu Mam parę uwag, w którym Julia Taczanowska i Jakub Popielecki rozmawiają o "Odysei
":
Zobacz zwiastun "Odysei"
Filmografię Nolana
zamyka aktualnie "Odyseja
", która aktualnie święci tryumfy na ekranach kin. W gwiazdorskiej obsadzie znaleźli się Matt Damon
oraz Zendaya
, Anne Hathaway
, Tom Holland
, John Leguizamo
, Jon Bernthal
, Charlize Theron
, Lupita Nyong'o
, Robert Pattinson
i Elliot Page
. Przypominamy zwiastun: