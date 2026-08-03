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Jaki problem z krytykami-amatorami ma Christopher Nolan?

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Christopher+Nolan+o+narracji+filmowej+i+krytykach-amatorach.+Jaki+ma+z+nimi+problem-167874
Jaki problem z krytykami-amatorami ma Christopher Nolan?
źródło: Getty Images
autor: Aalok Soni
W dzisiejszych czasach każdy czuje się krytykiem filmowym. Każdy może wyrazić swoją opinię w mediach społecznościowych lub na portalach poświęconych filmom. Nie podoba się to Christopherowi Nolanowi.

Christopher Nolan o narracji filmowej i współczesnej krytyce


Promocja "Odysei" to dla Christophera Nolana prawdziwa odyseja. Podczas promocji filmu w Chinach, twórca "Oppenheimera" gościł w podcaście prowadzonym przez Zhong Shu. Reżyser wypowiedział się na temat filmowej narracji i współczesnej krytyki.

Krytyka, która często uderza w filmy, wygląda tak: "Och, bohater musi budzić sympatię, dlatego manipuluje się nim na różne sposoby albo się go zmienia". A to fundamentalna wada krytyki filmowej, a właściwie krytyki narracji. Bo umiejętność zidentyfikowania mechanizmu nie unieważnia go. I to jest prawdziwy problem współczesnej krytyki – powiedział. 

Nolan kontynuował:

Ludzie myślą "Ponieważ rozumiem, dlaczego ta historia tak na mnie wpływa, to znaczy, że ona nie działa". A nie na tym polega opowiadanie historii. Dlatego kiedy tworzymy w historii bohaterską postać, jako opowiadacze, musimy mieć na uwadze energię, jaką publiczność wnosi do tej opowieści oraz interakcje między naszą intencją a tym, jak ją odbierze publiczność. Fakt, że ten mechanizm jest dla ludzi rozpoznawalny, nie unieważnia go.

GettyImages-2288301263.jpg Getty Images © Yanshan Zhang
Christopher Nolan na uroczystej premierze "Odysei" w Chińskim Narodowym Muzeum Filmowym

Patrzymy więc na lingua franca opowiadania historii, tworzoną przez Hollywood przez ostatnie sto lat, która jest czymś uniwersalnym. Niesamowite jest w nim to, że to odrębny język, zrozumiały dla ludzi na całym świecie To bardzo, bardzo przystępny współczesny język opowiadania historii, w którym są pewne zasady i konwencje. Może te konwencje łamać. Można je naginać. Można je zmieniać. Ale przez cały czas trzeba być ich świadomym.

Ale jak to się ma do amatorskich krytyków? Nolan powiedział:

Amatorscy krytycy mają poczucie, że skoro zidentyfikowali ten mechanizm, to to go unieważnia. Tak może być w przypadku niektórych elementów, i prowadzi to do ewolucji gramatyki filmowej i języku filmu. Gdy trop staje się dla publiczności zbyt znajomy, trzeba go zmienić. Ale my, jako filmowcy, korzystamy z tego współczesnego języka. Budujemy na tym zrozumieniu. Nasza publiczność widziała wiele filmów i rozumie ten język.

"Odyseja" w podcaście Mam parę uwag


Przypominamy odcinek podcastu Mam parę uwag, w którym Julia Taczanowska i Jakub Popielecki rozmawiają o "Odysei":



Zobacz zwiastun "Odysei"


Filmografię Nolana zamyka aktualnie "Odyseja", która aktualnie święci tryumfy na ekranach kin. W gwiazdorskiej obsadzie znaleźli się Matt Damon oraz ZendayaAnne HathawayTom HollandJohn LeguizamoJon BernthalCharlize Theron, Lupita Nyong'oRobert Pattinson i Elliot Page. Przypominamy zwiastun: 


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