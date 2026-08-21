Chrześcijański zespół metalowy Demon Hunters pozywa Netfliksa. Powodem "K-popowe łowczynie demonów"

Amerykański chrześcijański zespół metalowy Demon Hunters pozwał Netfliksa oraz firmę AEG Presents w związku z animowanym hitem "K-popowe łowczynie demonów" (w oryginale "KPop Demon Hunters"). Muzycy twierdzą, że wykorzystanie nazwy "Demon Hunters" narusza należący do nich znak towarowy i może prowadzić do pomyłek.
Demon Hunters pozywają Netfliksa
Pozew został złożony przez zespół za pośrednictwem należącej do niego spółki Hyde Lane. Wśród zarzutów znalazły się między innymi naruszenie znaku towarowego "Demon Hunter" oraz nieuczciwa konkurencja. Muzycy domagają się również procesu przed ławą przysięgłych. Wśród pozwanych znalazła się także firma AEG Presets ze względu na jej udział w przygotowywanej trasie koncertowej związanej z filmem Netfliksa. Ma ona objąć 150 miast.
Demon Hunters powstał w 2000 roku w Seattle z inicjatywy Ryana i Dona Clarków. Zespół wydał debiutancki album "Demon Hunter" w 2002 roku, a w kolejnych latach publikował następne płyty studyjne i koncertowe. Muzycy twierdzą, że ogromna popularność filmu doprowadziła do rzeczywistych pomyłek związanych z ich działalnością. W pozwie przekonują, że sytuacja miała doprowadzić nawet do tego, co określili jako "kryzys egzystencjalny" i przytaczają przykłady zaistniałych błędów.
Demon Hunters o zaistniałych pomyłkach
W lutym zespół otrzymał wiadomość od mężczyzny, który chciał odzyskać 500 dolarów wydanych na bilety. Mężczyzna miał kupić je z myślą o zabraniu swoich pięcio- i sześcioletnich córek na koncert fikcyjnej grupy z "K-popowych łowczyń demonów"
. Muzycy przywołują również wiadomość od programu CBS "Inside Edition". Redakcja miała poprosić o rozmowę z Yu-Hanem Lee, jednym z twórców piosenek do filmu, myląc go z osobą związaną z zespołem.
Według Hyde Lane popularność filmu utrudnia także znalezienie w internecie informacji dotyczących koncertów i produktów Demon Hunters. Wyniki wyszukiwania mają być zdominowane przez treści związane z produkcją Netfliksa. Zespół uważa również, że dodanie słowa "KPop" przed "Demon Hunters" nie wystarcza, aby wyeliminować ryzyko pomyłki. Hyde Lane domaga się między innymi części zysków uzyskanych przez Netfliksa.
Ten jednak odrzuca zarzuty zespołu: Te zarzuty są bezpodstawne. Netflix stworzył nagrodzony Oscarem globalny fenomen, który zainspirował fanów na całym świecie swoją muzyką, historią i bohaterami. Z niecierpliwością czekamy na możliwość zdecydowanej obrony w tej sprawie.
"K-popowe łowczynie demonów" - zwiastun
"K-popowe łowczynie demonów
" zadebiutowały w 2025 roku i szybko stały się jednym z największych hitów w historii Netfliksa. Animacja opowiada o żeńskiej grupie Huntr/x, której członkinie poza karierą muzyczną zajmują się również polowaniem na demony. Film otrzymał Oscara
, a Netflix zamówił już drugą część, której premierę zaplanowano na 2029 rok.