Portal TMZ poinformował, że Chuck Norris trafił do szpitala na Hawajach. Do zdarzenia na wyspie Kauaʻi, gdzie przebywał ostatnio aktor.
Co wiadomo o sprawie?
Szczegóły dotyczące stanu zdrowia 86-letniego Norrisa
nie są na razie znane. Źródła serwisu podają jedynie, że nagle zaszła potrzeba hospitalizacji. Mimo to Norris
ma być w dobrym nastroju. Jeszcze w środę aktor trenował na wyspie, a według relacji znajomego, z którym rozmawiał później telefonicznie, był w świetnej formie i żartował jak zwykle.
Na początku miesiąca Chuck Norris
świętował swoje 86. urodziny. Z tej okazji opublikował w mediach społecznościowych nagranie, na którym ćwiczy z trenerem, pokazując, że wciąż pozostaje w znakomitej kondycji.
Norris to jedna z ikon kina akcji lat 80. i 90. Popularność przyniosły mu role w filmach takich jak "Zaginiony w akcji
", "Oddział Delta
" czy "Kod milczenia
", a także serialu "Strażnik Teksasu
", który uczynił go rozpoznawalnym na całym świecie. Ostatnio aktor pojawił się w filmie "Agent Recon
".
