Chuck Norris trafił do szpitala
Inne / Filmy

Chuck Norris trafił do szpitala

TMZ
Chuck Norris trafił do szpitala
źródło: Getty Images
autor: Gilbert Carrasquillo
Portal TMZ poinformował, że Chuck Norris trafił do szpitala na Hawajach. Do zdarzenia na wyspie Kauaʻi, gdzie przebywał ostatnio aktor. 

Co wiadomo o sprawie?



Szczegóły dotyczące stanu zdrowia 86-letniego Norrisa nie są na razie znane. Źródła serwisu podają jedynie, że nagle zaszła potrzeba hospitalizacji. Mimo to Norris ma być w dobrym nastroju. Jeszcze w środę aktor trenował na wyspie, a według relacji znajomego, z którym rozmawiał później telefonicznie, był w świetnej formie i żartował jak zwykle. 

Na początku miesiąca Chuck Norris świętował swoje 86. urodziny. Z tej okazji opublikował w mediach społecznościowych nagranie, na którym ćwiczy z trenerem, pokazując, że wciąż pozostaje w znakomitej kondycji.




Norris to jedna z ikon kina akcji lat 80. i 90. Popularność przyniosły mu role w filmach takich jak "Zaginiony w akcji", "Oddział Delta" czy "Kod milczenia", a także serialu "Strażnik Teksasu", który uczynił go rozpoznawalnym na całym świecie. Ostatnio aktor pojawił się w filmie "Agent Recon".

"Agent Recon" - zwiastun



