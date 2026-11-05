Na kogo głosowałby Chucky? Twórca postaci odpowiada

Wykorzystywanie postaci z popkultury do prezentacji swoich poglądów to nie zawsze dobry pomysł. Przekonała się o tym raperka Nicki Minaj, prywatnie zwolenniczka Donalda Trumpa i fanka laleczki Chucky. Jej post w mediach społecznościowych spotkał się z krytyką ze strony Dona Manciniego – twórcy Chucky'ego. Getty Images © Chelsea Guglielmino
Na kogo głosowałby Chucky? Don Mancini odpowiada
Na swoim profilu w portalu X Nicki Minaj
zachęcała do głosowania w wyborach połówkowych za pomocą grafiki z laleczką Chucky
. Postać, ubrana w czerwony garnitur z przypinką głoszącą "vote red", sugerowała przynależność do Partii Republikańskiej. Nie spodobało się to Manciniemu
. Twórca postaci odpowiedział raperce: OSZUST. CHUCKY JEST CZĘŚCIĄ NIEBIESKIEJ FALI, KTÓRA ZMYJE CAŁE TO ZEPSUCIE.
Jego post
możecie zobaczyć poniżej:
W kolejnym wpisie Mancini
podkreślił, że Chucky
nie chce mieć nic wspólnego z Republikanami: Chucky ma transpłciowe dziecko. Chucky chroni osoby trans. Chucky jest anty-ICE. Chucky mówi "Nadciąga niebieska fala, niebieska jak moje pieprzone oczy!"
Mancini
podzielił się też przeróbką zdjęcia
(jak podkreślił, powstała ona bez użycia sztucznej inteligencji), na którym charakterystyczne rude włosy Chucky'ego
pofarbowane są na niebiesko:
Kim jest Don Mancini?Don Mancini
to amerykański scenarzysta, reżyser i producent najlepiej znany jako twórca Chucky'ego
– lalki nawiedzonej przez ducha seryjnego mordercy Charlesa Lee Raya. W CV Manciniego
znajdziemy takie tytuły jak "Laleczka Chucky
" (reż. Tom Holland
), "Powrót laleczki Chucky
" (reż. John Lafia
), "Laleczka Chucky 3
" (reż. Jack Bender
) czy "Narzeczona laleczki Chucky
" (reż. Ronny Yu
); sam wyreżyserował "Laleczkę Chucky: Następne pokolenie
", "Klątwę laleczki Chucky
" i "Kult laleczki Chucky
". Aktualnie jego filmografię zamyka serial "Chucky
".
Zobacz zwiastun trzeciego sezonu "Chucky'ego"
Trzeci sezon "Chucky'ego
" trafił na ekrany w październiku 2023 roku. Jego akcja toczy się w Białym Domu, gdzie Chucky
pełni funkcję zabawki syna prezydenta. Niestety ekspozycja na chrześcijańskie wartości i odcięcie od voodoo wiąże się dla niego z nieprzyjemnymi konsekwencjami. Przypominamy zwiastun: