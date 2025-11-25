Ciąg dalszy cyklu "Yellowstone". Tak zapowiada się "Y: Marshals"

Uniwersum serialu "Yellowstone" rozrasta się. W marcu swoją premierę będzie miał najnowszy serial cyklu "Y: Marshals". A już teraz stacja CBS prezentuje jego zwiastun.
Co robi Kayce Dutton po serialu "Yellowstone"?
Akcja serialu "Y: Marshals"
rozgrywać się będzie po wydarzeniach z ostatniego sezonu "Yellowstone
". Głównym bohaterem będzie Kayce Dutton
(Luke Grimes
), który wykorzysta swoje umiejętności jako stróż prawa, dołączając do jednostki szeryfów federalnych w Montanie.
Zostawiwszy za sobą ranczo Yellowstone, Kayce dołącza do elitarnej jednostki U.S. Marshals, gdzie korzystać będzie ze swoich umiejętności kowboja i byłego komandosa Navy SEAL, by wymierzać sprawiedliwość na rozległych terenach Montany. Kayce i jego towarzysze – Pete Calvin (Logan Marshall-Green
), Belle Skinner (Arielle Kebbel
), Andrea Cruz (Ash Santos
) oraz Miles Kittle (Tatanka Means
) – muszą szukać równowagi między wysokimi psychologicznymi kosztami służby jako ostatnia linia obrony w regionalnej wojnie z obowiązkami wobec swoich rodzin. W przypadku Kayce'ego oznacza to jego syna Tate'a (Brecken Merrill
) oraz powierników Thomasa Rainwatera (Gil Birmingham
) i Mo (Mo Brings Plenty
) z rezerwatu Broken Rock. "Y: Marshals"
jest pierwszym serialem, którego akcja osadzona jest po wydarzeniach z "Yellowstone
", ale nie ostatnim. W przygotowaniu jest już kolejny - "Dutton Ranch"
. Nie ma on jednak daty premiery.
Zwiastun serialu "Y: Marshals"