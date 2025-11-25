Newsy Seriale Ciąg dalszy cyklu "Yellowstone". Tak zapowiada się "Y: Marshals"
Ciąg dalszy cyklu "Yellowstone". Tak zapowiada się "Y: Marshals"

youtube.com / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Ci%C4%85g+dalszy+cyklu+%22Yellowstone%22.+Tak+zapowiada+si%C4%99+%22Y%3A+Marshals%22.+Luke+Grimes+powraca+jako+Kayce+Dutton-164069
Ciąg dalszy cyklu &quot;Yellowstone&quot;. Tak zapowiada się &quot;Y: Marshals&quot;
Uniwersum serialu "Yellowstone" rozrasta się. W marcu swoją premierę będzie miał najnowszy serial cyklu "Y: Marshals". A już teraz stacja CBS prezentuje jego zwiastun.

Co robi Kayce Dutton po serialu "Yellowstone"?



Akcja serialu "Y: Marshals" rozgrywać się będzie po wydarzeniach z ostatniego sezonu "Yellowstone". Głównym bohaterem będzie Kayce Dutton (Luke Grimes), który wykorzysta swoje umiejętności jako stróż prawa, dołączając do jednostki szeryfów federalnych w Montanie.


Zostawiwszy za sobą ranczo Yellowstone, Kayce dołącza do elitarnej jednostki U.S. Marshals, gdzie korzystać będzie ze swoich umiejętności kowboja i byłego komandosa Navy SEAL, by wymierzać sprawiedliwość na rozległych terenach Montany. Kayce i jego towarzysze – Pete Calvin (Logan Marshall-Green), Belle Skinner (Arielle Kebbel), Andrea Cruz (Ash Santos) oraz Miles Kittle (Tatanka Means) – muszą szukać równowagi między wysokimi psychologicznymi kosztami służby jako ostatnia linia obrony w regionalnej wojnie z obowiązkami wobec swoich rodzin. W przypadku Kayce'ego oznacza to jego syna Tate'a (Brecken Merrill) oraz powierników Thomasa Rainwatera (Gil Birmingham) i Mo (Mo Brings Plenty) z rezerwatu Broken Rock.

"Y: Marshals" jest pierwszym serialem, którego akcja osadzona jest po wydarzeniach z "Yellowstone", ale nie ostatnim. W przygotowaniu jest już kolejny - "Dutton Ranch". Nie ma on jednak daty premiery.

Zwiastun serialu "Y: Marshals"




Marshals: historia z Yellowstone  (2026)

 Marshals: historia z Yellowstone

Yellowstone  (2018)

 Yellowstone

