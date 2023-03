Ciarán Hinds gwiazdą 2. sezonu "Władcy Pierścieni: Pierścieni Władzy". Kto jeszcze dołączył do obsady?

Nie tylko Ciarán Hinds. Kogo jeszcze zobaczymy w drugim sezonie "Pierścieni Władzy"?

O czym opowiada serial "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy"?

"Pierścienie Władzy" w Serial Killers

Najważniejsze role Ciarána Hindsa

będzie gwiazdą drugiego sezonu serialu. Nowe odcinki mają pojawić się na należącej do Amazonu platformie Prime Videoto nie jedyna gwiazda, która dołączyła do obsady drugiego sezonu. Pojawią się w nim także) i). Z kolei Sam Hazeldine ) ma zastąpić Josepha Mawle'a jako Adara. Aktualnie to, w jakie postacie wcielą się Moodie , jest trzymane w tajemnicy.Zaczynając w czasach względnego pokoju, śledzimy losy postaci, którym przyszło zmierzyć się ze złem powracającym do Śródziemia. Od najciemniejszych głębin Gór Mglistych, przez majestatyczne lasy Lindonu i zapierające dech w piersiach wyspiarskie królestwo Numenoru, aż po najdalsze zakątki mapy – oto opowieść o krainach i bohaterach, których dziedzictwo przetrwa długo po ich odejściu.Przypominamy odcinek programu, w którym Julia Taczanowska i Jakub Popielecki podsumowują pierwszy sezon serialuNajwiększą popularność przyniosłarola Mance'a Raydera . W jego filmografii znajdziemy wiele interesujących kreacji zarówno serialowych, jak i filmowych. Najważniejsze z nich toz pierwszego sezonuczy, boss stojący na czele irlandzkiej mafii w. Rola dziadka w autobiograficznym Kennetha Branagha przyniosła mu nominacje do szeregu prestiżowych nagród, m.in. Oscara, Złotego Globu czy BAFTA. Na uwagę zasługują jego role w takich filmach jakczy. Ostatnio mogliśmy go zobaczyć w miniserialuoraz produkcjach Netfliksa –