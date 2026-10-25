Ciesz się jesienią na własnych zasadach

Horror się skończył. Jeden z widzów śmieje się, że wcale się nie bał, ale wychodząc z salonu, jednak zapala światło w korytarzu. Pozostali nie chcą jeszcze spać. Niektórzy chcieliby kontynuować seans z kolejną dawką napięcia, inni mają już dość strachu na dziś. Filmowy wieczór nie musi się jeszcze kończyć, czas tylko wybrać inny gatunek.
W takim momencie przydaje się posiadanie pod ręką stacji telewizyjnych na żywo i wideoteki. Polska oferta GONET.TV
zawiera oba w jednym serwisie, a ostatnio dołączyło do niej 12 stacji. Widz może więc obejrzeć to, co aktualnie emitują, albo wybrać film lub serial według własnego gustu.
Fikcja czy prawdziwa historia?
Jeśli napięcie Cię jeszcze nie opuściło, nie musisz od razu szukać kolejnego horroru. TVC Super oferuje filmy i seriale kryminalne, w których możesz wraz z bohaterami łączyć wskazówki i typować sprawcę. TVC Reality koncentruje się na prawdziwych sprawach, śledztwach i reportażach.
Jeśli masz już dość zbrodni, kolejna historia może mieć zupełnie inny klimat. Pixel TV oferuje anime, seriale animowane i przygodowe fantasy, a Filmax Café, serialowe opowieści o relacjach i codziennym życiu. Jeśli trafisz na program, którego początek Ci umknął, pakiet TOP
umożliwia powrót do programów dostępnych w archiwum nawet do 30 dni wstecz.
Wieczór może mieć inną ścieżkę dźwiękową
Po napisach końcowych być może nie masz już ochoty na śledzenie kolejnej historii. Możesz po prostu włączyć muzykę: NUTA.TV i Power TV oferują współczesne przeboje i taneczne rytmy, NUTA GOLD gra starsze utwory, a Szlagier TV prezentuje muzykę polską i śląską. Classical Harmony łączy muzykę klasyczną ze sztuką wizualną.
Dwanaście nowości uzupełniają TinyTeen, LingoToons i LangLab z programami skupionymi na języku angielskim dla dzieci. Cena GONET.TV wraz z dodaniem stacji nie uległa zmianie. Pakiet TOP obejmuje obecnie 164 stacje. Możesz wypróbować usługę przez 7 dni za 1 zł. I bez obaw! Strach jest na ekranie, a nie w opłatach. Dlatego możesz zrezygnować z GONET.TV w dowolnym momencie. Wybierz pakiet i zamów GONET.TV na stronie www.gonet.tv/pl
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