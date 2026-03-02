Newsy Seriale Cillian Murphy jako Voldemort w serialu "Harry Potter"? Aktor zabiera głos
Czy chcielibyście zobaczyć jak Cillian Murphy wciela się w Voldemorta? Nie ustają spekulacje wokół wyboru aktora, który miałby wystąpić w roli czarnego charakteru w serialu "Harry Potter". Typowany przez fanów Murphy zabrał głos w tej sprawie.
  

Cillian Murphy zdradza, czy wystąpi w serialu "Harry Potter"



harry2.jpg


Podczas wywiadu z "The Times" Cillian Murphy definitywnie zamknął temat swojego występu w roli Voldemorta. Czy gwiazdor "Peaky Blinders" i "Oppenheimera" zagra przeciwnika Harry'ego Pottera?   
    
Kategorycznie nie, powiedział Murphy. Czy moglibyście zrobić z tego nagłówek?

Niedawno media rozpisywały się, jak to Ralph Fiennes rzekomo potwierdził casting Murphy'ego. Wygląda jednak, że aktor nie znał jakiegoś zakulisowego sekretu, a jedynie zgadywał.

Murphy'ego zobaczymy już niedługo ponownie w roli Tommy'ego Shelby'wgo w filmie "Peaky Blinders: Nieśmiertelny".

"Peaky Blinders: Nieśmiertelny" – zwiastun




Co wiemy o serialu "Harry Potter"?



Premierę serialu zaplanowano na początek 2027 roku. Liczący 8 odcinków pierwszy sezon będzie oparty na książce J.K. Rowling "Harry Potter i kamień filozoficzny".

Zdjęcia do serialu "Harry Potter" ruszyły w lipcu 2025 roku. W role głównych bohaterów wcielą się Dominic McLaughlin jako Harry Potter, Arabella Stanton jako Hermiona Granger oraz Alastair Stout jako Ron Weasley. Wśród dorosłych aktorów zobaczymy m.in. Johna Lithgowa jako Albusa Dumbledore’a, Paapę Essiedu w roli Severusa Snape’a oraz Janet McTeer jako profesor McGonagall.

Stanowisko showrunnerki piastuje Francesca Gardiner. Za kamerą stoi Mark Mylod.

