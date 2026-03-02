Cillian Murphy jako Voldemort w serialu "Harry Potter"? Aktor zabiera głos

Czy chcielibyście zobaczyć jak Cillian Murphy wciela się w Voldemorta? Nie ustają spekulacje wokół wyboru aktora, który miałby wystąpić w roli czarnego charakteru w serialu "Harry Potter". Typowany przez fanów Murphy zabrał głos w tej sprawie. TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ
Cillian Murphy zdradza, czy wystąpi w serialu "Harry Potter"
Podczas wywiadu z "The Times" Cillian Murphy definitywnie zamknął temat swojego występu w roli Voldemorta
. Czy gwiazdor "Peaky Blinders
" i "Oppenheimera
" zagra przeciwnika Harry'ego Pottera
? Kategorycznie nie
, powiedział Murphy
. Czy moglibyście zrobić z tego nagłówek?
Niedawno media rozpisywały się, jak to Ralph Fiennes
rzekomo potwierdził casting Murphy'ego
. Wygląda jednak, że aktor nie znał jakiegoś zakulisowego sekretu, a jedynie zgadywał. Murphy'ego
zobaczymy już niedługo ponownie w roli Tommy'ego Shelby'wgo w filmie "Peaky Blinders: Nieśmiertelny
".
"Peaky Blinders: Nieśmiertelny" – zwiastun
Co wiemy o serialu "Harry Potter"?
Premierę serialu zaplanowano na początek 2027 roku. Liczący 8 odcinków pierwszy sezon będzie oparty na książce J.K. Rowling
"Harry Potter i kamień filozoficzny".
Zdjęcia do serialu "Harry Potter" ruszyły w lipcu 2025 roku. W role głównych bohaterów wcielą się Dominic McLaughlin
jako Harry Potter
, Arabella Stanton
jako Hermiona Granger
oraz Alastair Stout
jako Ron Weasley
. Wśród dorosłych aktorów zobaczymy m.in. Johna Lithgowa
jako Albusa Dumbledore’a
, Paapę Essiedu
w roli Severusa Snape’a
oraz Janet McTeer
jako profesor McGonagall
.
Stanowisko showrunnerki piastuje Francesca Gardiner
. Za kamerą stoi Mark Mylod
.