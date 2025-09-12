Newsy Seriale Cillian Murphy jako Voldemort? Prawda wyszła na jaw
Cillian Murphy jako Voldemort? Prawda wyszła na jaw

Jak wiadomo, HBO pracuje właśnie nad serialową wersją "Harry'ego Pottera". Jedną z informacji, które wciąż nie doczekały się oficjalnego potwierdzenia jest ta dotycząca tego, kto zagra Voldemorta. Po sieci krążą plotki, że angaż otrzymał Cillian Murphy. Co na to aktor?

"Powodzenia" – Cillian Murphy reaguje na plotki o jego udziale w serialu "Harry Potter"



Według docierających do nas informacji odtwórca roli Voldemorta został już wybrany. Jednak HBO nie zamiesza ogłaszać jego nazwiska. Stacja chce zachować casting w tajemnicy aż do czasu pojawienia się postaci w serialu.

Oczywiście to nie przeszkadza prowadzić w sieci spekulacji na temat tego, kto zagra słynnego złoczyńcę. Najpopularniejsza plotka głosi, że Voldemortem został Cillian Murphy.

01.jpg Getty Images © Jeremy Chan


Aktor był ostatnio gościem podcastu "Happy Sad Confused". Wśród poruszonych tematów był także ten dotyczący serialu "Harry Potter". Murphy nie pozostawia fanom żadnych złudzeń:

Nic nie wiem na ten temat. A poza tym, bardzo ciężko jest grać role, które wcześniej zagrał Ralph Fiennes. Życzę więc powodzenia osobie, która będzie musiała pójść w jego ślady.

Nowy "Harry Potter" ma być wierną ekranizacją bestsellerowej sagi fantasy autorstwa J.K. Rowling – zrealizowaną z udziałem nowej obsady i z myślą o nowym pokoleniu widzów. Premierę zaplanowano na początek 2027 roku.  

Scenarzystką i showrunnerką serialu jest Francesca Gardiner.

7 niezapomnianych scen z cyklu kinowego o Harrym Potterze




