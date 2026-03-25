Cillian Murphy na planie nowego filmu Damiena Chazelle'a [FOTO]

Damien Chazelle pracuje aktualne nad niezatytułowanym dramatem więziennym, w którym główne role grają Daniel Craig i Cillian Murphy. Do sieci trafiło pierwsze, nieoficjalne zdjęcie z planu.
Cillian Murphy w więziennym dramacie Damiena Chazelle'a
Akcja filmu rozgrywa się w latach 40. XX wieku. Wiadomo, że Craig
wciela się w naczelnika więzienia, który usiłuje zdyscyplinować buntującego się więźnia (Murphy
). Ich relacja przeradza się w psychologiczny pojedynek. W obsadzie znalazła się też Michelle Williams
, której przypadła rola żony naczelnika. Mia Threapleton
gra dziewczynę więźnia.
Materiał powstaje w piwnicy dawnej fabryki tytoniu w zachodnich Atenach. Ten etap produkcji ma potrwać do maja. Później na kilka tygodniu ekipa przeniesie się do innej części miasta oraz na wyspę Korfu.
Ostatnie role Cilliana Murphy'ego
W 2024 roku Cillian Murphy
odebrał Oscara za tytułową rolę w "Oppenheimerze
" Christophera Nolana
. W ostatnich latach mogliśmy zobaczyć też w filmach "Drobiazgi takie jak te
", "Steve
" czy "Peaky Blinders: Nieśmiertelny
". Na etapie przygotowań do produkcji są dwa nowe tytuły z jego udziałem: "Ciche miejsce 3
", w którym wróci do roli Emmetta, oraz oparty na faktach thriller "Blood Runs Coal
" (więcej na jego temat znajdziecie TUTAJ
).
Zobacz zwiastun "Babilonu"
Aktualnie filmografię Damiena Chazelle'a
zamyka dramat "Babilon
", którego akcja rozgrywa się w Hollywood w latach 20. ubiegłego wieku. Główne role zagrali w nim Brad Pitt
, Margot Robbie
i Diego Calva
. Przypominamy zwiastun: