Cillian Murphy na planie nowego filmu Damiena Chazelle'a [FOTO]

World of Reel / autor: /
źródło: Getty Images
autor: Jeff Spicer
Damien Chazelle pracuje aktualne nad niezatytułowanym dramatem więziennym, w którym główne role grają Daniel Craig i Cillian Murphy. Do sieci trafiło pierwsze, nieoficjalne zdjęcie z planu.

Cillian Murphy w więziennym dramacie Damiena Chazelle'a


Akcja filmu rozgrywa się w latach 40. XX wieku. Wiadomo, że Craig wciela się w naczelnika więzienia, który usiłuje zdyscyplinować buntującego się więźnia (Murphy). Ich relacja przeradza się w psychologiczny pojedynek. W obsadzie znalazła się też Michelle Williams, której przypadła rola żony naczelnika. Mia Threapleton gra dziewczynę więźnia. 


Materiał powstaje w piwnicy dawnej fabryki tytoniu w zachodnich Atenach. Ten etap produkcji ma potrwać do maja. Później na kilka tygodniu ekipa przeniesie się do innej części miasta oraz na wyspę Korfu.

Ostatnie role Cilliana Murphy'ego


W 2024 roku Cillian Murphy odebrał Oscara za tytułową rolę w "Oppenheimerze" Christophera Nolana. W ostatnich latach mogliśmy zobaczyć też w filmach "Drobiazgi takie jak te", "Steve" czy "Peaky Blinders: Nieśmiertelny". Na etapie przygotowań do produkcji są dwa nowe tytuły z jego udziałem: "Ciche miejsce 3", w którym wróci do roli Emmetta, oraz oparty na faktach thriller "Blood Runs Coal" (więcej na jego temat znajdziecie TUTAJ).

Zobacz zwiastun "Babilonu"


Aktualnie filmografię Damiena Chazelle'a zamyka dramat "Babilon", którego akcja rozgrywa się w Hollywood w latach 20. ubiegłego wieku. Główne role zagrali w nim Brad Pitt, Margot Robbie i Diego Calva. Przypominamy zwiastun:


