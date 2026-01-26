Fiennes przypadkiem zdradził, kto zagra Voldemorta w "Harrym Potterze" HBO?

Choć HBO ujawniło już większość kluczowej obsady serialowej adaptacji serii "Harry Potter", wciąż nie ogłoszono jednego z najważniejszych castingów – konkretnie Lorda Voldemorta. Nowe światło na sprawę rzucił sam Ralph Fiennes, czyli odtwórca filmowej wersji tej postaci (począwszy od "Harry'ego Pottera i Czary Ognia"). Aktor rozgrzał fanów sugestią, że rola została już obsadzona.
Kto zagra Voldemorta?
Podczas rozmowy na czerwonym dywanie aktor został zapytany o to, kogo widziałby w roli Sami Wiecie Kogo w nadchodzącym serialu. Fiennes
stwierdził, że twórcy mieli już kogoś zaangażować, po czym wymienił nazwisko Cilliana Murphy’ego
, nazywając go "bardzo, bardzo dobrym wyborem". Szybko jednak zmieszał się i wyraził wątpliwość, czy rola faktycznie została obsadzona. Zobaczcie sami:
Nie jest zatem do końca jasne, czy była to przypadkowa wpadka, prywatna opinia aktora, czy jedynie powtórzenie krążących od miesięcy plotek. Nazwisko Murphy’ego
od dawna przewija się bowiem w spekulacjach fanów, choć sam aktor we wcześniejszych wypowiedziach studził emocje, podkreślając, że nie ma żadnych informacji na ten temat i że "trudno w ogóle próbować dorównać temu, co zrobił Ralph Fiennes
".
Co ciekawe, Fiennes
już wcześniej publicznie popierał kandydaturę gwiazdy "Oppenheimera
", nazywając ją "fantastyczną sugestią". Wśród innych spekulowanych nazwisk pojawiała się także Tilda Swinton
, zwłaszcza że HBO miało rozważać aktorów różnych płci do tej roli.
Zdjęcia do serialu Harry Potter ruszyły w lipcu 2025 roku i wciąż trwają. W role głównych bohaterów wcielą się Dominic McLaughlin
jako Harry Potter
, Arabella Stanton
jako Hermiona Granger
oraz Alastair Stout
jako Ron Weasley
. Wśród dorosłych aktorów zobaczymy m.in. Johna Lithgowa
jako Albusa Dumbledore’a
, Paapę Essiedu
w roli Severusa Snape’a
oraz Janet McTeer
jako profesor McGonagall
.
"Harry Potter i Czara Ognia" - zwiastun