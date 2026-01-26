Newsy Seriale Fiennes przypadkiem zdradził, kto zagra Voldemorta w "Harrym Potterze" HBO?
Fiennes przypadkiem zdradził, kto zagra Voldemorta w "Harrym Potterze" HBO?

- / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Cillian+Murphy+to+Voldemort+w+serialu+%22Harry+Potter%22+Ralph+Fiennes+zabra%C5%82+g%C5%82os-164888
Fiennes przypadkiem zdradził, kto zagra Voldemorta w &quot;Harrym Potterze&quot; HBO?
źródło: Materiały prasowe
Choć HBO ujawniło już większość kluczowej obsady serialowej adaptacji serii "Harry Potter", wciąż nie ogłoszono jednego z najważniejszych castingów – konkretnie Lorda Voldemorta. Nowe światło na sprawę rzucił sam Ralph Fiennes, czyli odtwórca filmowej wersji tej postaci (począwszy od "Harry'ego Pottera i Czary Ognia"). Aktor rozgrzał fanów sugestią, że rola została już obsadzona.

Podczas rozmowy na czerwonym dywanie aktor został zapytany o to, kogo widziałby w roli Sami Wiecie Kogo w nadchodzącym serialu. Fiennes stwierdził, że twórcy mieli już kogoś zaangażować, po czym wymienił nazwisko Cilliana Murphy’ego, nazywając go "bardzo, bardzo dobrym wyborem". Szybko jednak zmieszał się i wyraził wątpliwość, czy rola faktycznie została obsadzona. Zobaczcie sami:



Nie jest zatem do końca jasne, czy była to przypadkowa wpadka, prywatna opinia aktora, czy jedynie powtórzenie krążących od miesięcy plotek. Nazwisko Murphy’ego od dawna przewija się bowiem w spekulacjach fanów, choć sam aktor we wcześniejszych wypowiedziach studził emocje, podkreślając, że nie ma żadnych informacji na ten temat i że "trudno w ogóle próbować dorównać temu, co zrobił Ralph Fiennes".

Co ciekawe, Fiennes już wcześniej publicznie popierał kandydaturę gwiazdy "Oppenheimera", nazywając ją "fantastyczną sugestią". Wśród innych spekulowanych nazwisk pojawiała się także Tilda Swinton, zwłaszcza że HBO miało rozważać aktorów różnych płci do tej roli.

Zdjęcia do serialu Harry Potter ruszyły w lipcu 2025 roku i wciąż trwają. W role głównych bohaterów wcielą się Dominic McLaughlin jako Harry Potter, Arabella Stanton jako Hermiona Granger oraz Alastair Stout jako Ron Weasley. Wśród dorosłych aktorów zobaczymy m.in. Johna Lithgowa jako Albusa Dumbledore’a, Paapę Essiedu w roli Severusa Snape’a oraz Janet McTeer jako profesor McGonagall.

"Harry Potter i Czara Ognia" - zwiastun



