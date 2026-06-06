Cillian Murphy w akcji na planie "Cichego miejsca 3"

Trwają zdjęcia na planie "A Quiet Place Part III", nowej odsłony serii "Ciche miejsce". W sieci pojawiły się właśnie pierwsze zdjęcia zza kulis produkcji. Zobaczcie, jak prezentują się Cillian Murphy i Jack O'Connell w trakcie pracy na dynamiczną sekwencją.
Pierwsze zdjęcia z planu "Cichego miejsca 3"
Na pierwszych zdjęciach z planu "A Quiet Place Part III"
obecni są aktorzy Cillian Murphy, Jack O'Connell i Millicent Simmonds
oraz reżyser John Krasinski
. Ekipa pracuje w Nowym Jorku.
Wygląda na to, że Murphy
i O'Connell
kręcą sekwencję akcji, w której muszą uciekać przed zagrożeniem. Murphy
zadebiutował w serii w drugiej części, gdzie wcielił się w postać Emmetta. Na razie nie wiemy nic o postaci, w którą wciela się O'Connell
.
Film trafi na ekrany 30 lipca 2027 roku. W obsadzie są również Emily Blunt
, Noah Jupe
, Jason Clarke
i Katy O'Brian
.
O serii "Ciche miejsce"
"Ciche miejsce
" zadebiutowało na ekranach w 2018 roku. Krasinski
nie tylko współpracował przy scenariuszu i wyreżyserował film, ale zagrał w nim też jedną z głównych ról – Lee Abbotta, męża Evelyn, ojca Regan i Marcusa. Film spotkał się z ciepłym przyjęciem zarówno ze strony widzów, jak i krytyków. Dwa lata później na ekrany trafiła druga część, a w 2024 roku odbyła się premiera wyreżyserowanego przez Michaela Sarnoskiego
prequela pt. "Ciche miejsce: Dzień pierwszy
" z Lupitą Nyong'o
w roli głównej. W tym samym roku wyszła też gra wideo "A Quiet Place: The Road Ahead
".
Zobacz zwiastun filmu "Ciche miejsce: Dzień pierwszy"
W filmie "Ciche miejsce: Dzień pierwszy
" Lupita Nyong'o
wcieliła się w Samirę – mieszkankę Nowego Jorku, która wraz z kotem Frodo i nieznajomym Erikiem (Joseph Quinn
) walczy o przetrwanie po ataku obcych. Przypominamy zwiastun: