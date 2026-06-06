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Cillian Murphy w akcji na planie "Cichego miejsca 3"

MovieWeb / autor: /
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Cillian Murphy w akcji na planie &quot;Cichego miejsca 3&quot;
źródło: Materiały prasowe
Trwają zdjęcia na planie "A Quiet Place Part III", nowej odsłony serii "Ciche miejsce". W sieci pojawiły się właśnie pierwsze zdjęcia zza kulis produkcji. Zobaczcie, jak prezentują się Cillian Murphy i Jack O'Connell w trakcie pracy na dynamiczną sekwencją.
   

Pierwsze zdjęcia z planu "Cichego miejsca 3"



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Na pierwszych zdjęciach z planu "A Quiet Place Part III" obecni są aktorzy Cillian Murphy, Jack O'Connell i Millicent Simmonds oraz reżyser John Krasinski. Ekipa pracuje w Nowym Jorku.
   

Wygląda na to, że Murphy i O'Connell kręcą sekwencję akcji, w której muszą uciekać przed zagrożeniem. Murphy zadebiutował w serii w drugiej części, gdzie wcielił się w postać Emmetta. Na razie nie wiemy nic o postaci, w którą wciela się O'Connell.

Film trafi na ekrany 30 lipca 2027 roku. W obsadzie są również Emily Blunt, Noah Jupe, Jason Clarke i Katy O'Brian.

O serii "Ciche miejsce"



"Ciche miejsce" zadebiutowało na ekranach w 2018 roku. Krasinski nie tylko współpracował przy scenariuszu i wyreżyserował film, ale zagrał w nim też jedną z głównych ról – Lee Abbotta, męża Evelyn, ojca Regan i Marcusa. Film spotkał się z ciepłym przyjęciem zarówno ze strony widzów, jak i krytyków. Dwa lata później na ekrany trafiła druga część, a w 2024 roku odbyła się premiera wyreżyserowanego przez Michaela Sarnoskiego prequela pt. "Ciche miejsce: Dzień pierwszy" z Lupitą Nyong'o w roli głównej. W tym samym roku wyszła też gra wideo "A Quiet Place: The Road Ahead". 

Zobacz zwiastun filmu "Ciche miejsce: Dzień pierwszy"


W filmie "Ciche miejsce: Dzień pierwszy" Lupita Nyong'o wcieliła się w Samirę – mieszkankę Nowego Jorku, która wraz z kotem Frodo i nieznajomym Erikiem (Joseph Quinn) walczy o przetrwanie po ataku obcych. Przypominamy zwiastun: 

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A Quiet Place III  (2027)

 A Quiet Place III

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 Ciche miejsce

Ciche miejsce 2  (2020)

 Ciche miejsce 2

Ciche miejsce: Dzień pierwszy  (2024)

 Ciche miejsce: Dzień pierwszy

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